Nowe PlayStation 5 na horyzoncie. Będzie mniejsze, mniej ostentacyjne, ale najpewniej nie Slim

Mniejsze, lżejsze, mniej energożerne, a przy tym potencjalnie tańsze. Nowe PlayStation 5 nadchodzi, ale nie będzie to koniecznie wariant Slim

Obecnie trudno stwierdzić, czy “nowe PlayStation 5” będzie to po prostu PlayStation 5 Slim, czy może nadal po prostu “PlayStation 5”, ale znacząco przeprojektowanym. W rzeczywistości bowiem proces przeprojektowywania tej konsoli Sony trwa już od samego początku istnienia konsoli, o czym uświadomiły nas dwie głośne zmiany z przeszłości (wersja 1100 oraz 1200), które zmniejszały wagę oryginału, pobór jego mocy i generowany hałas przy obciążeniu, ale nie wpływały na zmianę samej obudowy z zewnątrz.

Czytaj też: Test dysku Kingston FURY Renegade 2 TB PCIe 4.0×4. Wsadzisz go nawet do PlayStation 5

Najnowsza wersja PlayStation 5 (1200)

Trudno się temu dziwić, bo gdyby razem z zewnętrznymi zmianami szły też te z zewnątrz, Sony musiałoby na bieżąco informować o wszystkich zmianach i się z nich tłumaczyć, aby nie wprowadzać klientów w błąd. Takie coś z marketingowego punktu widzenia nie wypada najlepiej, więc nie dziwimy się, że największe zmiany firma ma zamiar zapowiedzieć “raz, a porządnie”, decydując się wtedy na wymianę obudowy PlayStation 5. Ta w oryginale jest wielka nie dlatego, że Sony tak chciało, a dlatego, że było do tego zmuszone, chcąc zapewnić odpowiedni system chłodzenia dla wykorzystanego układu obliczeniowego.

Czytaj też: Bił rekordy wydajności, a potem wyparował z zestawienia. Co się stało z chińskim procesorem Yitian 710?

Wedle nieoficjalnych informacji nowe PlayStation 5 w “odchudzonej wersji” zostanie zaprezentowane już w następnym roku. W tej wersji konsola ponoć pozbędzie się wymogu stosowania podstawki w pozycji horyzontalnej, będzie znacznie bardziej kompaktowa, zrzuci kilkaset gramów względem oryginału, a przy tym będzie zapewniać równie wysoką wydajność oraz kulturę pracy. Wygląd nowego urządzenia to tajemnica, a zdjęcie otwierające ten tekst przedstawia niestandardowy autorski projekt. Mniejsze gabaryty wpłyną pozytywnie zarówno na koszty produkcji, jak i transportu, co może sprawić, że cena albo spadnie, albo w dobie ciągle rosnącej inflacji, przynajmniej pozostanie na tym samym poziomie.

Czytaj też: Mac czy PC? Podpowiadamy, jaki komputer wybrać w 2022 r.

W najnowszej wersji PlayStation 5 (1200) konsola straciła ponad 500 gramów (3817 vs 3302 gramów) względem oryginału (wersji 1000), obniżyła pobór mocy z 218 do 201 watów i generowany hałas pod obciążeniem z 48 do 45 dB. Zmiany projektowe objęły wymianę wentylatora na coś zupełnie nowego, dodanie ciepłowodu, skrócenie płyty głównej i utrudnienie dostępu do baterii CMOS.