Tę kartę graficzną gracze pokochali. NVIDIA przerwała jednak jej produkcję

GeForce RTX 2060 kończy swój żywot w fabrykach. NVIDIA skupi się na mainstreamowych RTX 3060 i potencjalnym RTX 4060

Trudno o dokładne badania rynku graczy w kwestii używanych przez nich sprzętów, co w przypadku szczegółów specyfikacji komputerów osobistych jest jeszcze bardziej utrudnione. Tak jak firmy pokroju Sony, Nintendo czy Microsoftu mają jednoznaczne liczby w sprzedanych konsolach, tak rozwarstwienie rynku PC sprawia, że tylko Steam Survey zapewnia nam pewien (choć nieidealny) wgląd w to, “na czym grają gracze”. Wedle tych danych na rynku jest kilka szczególnych sprzętów, które cieszą się niebywałą popularnością. Jednym z nich jest GeForce RTX 2060, a tak się składa, że tę kartę graficzną NVIDIA właśnie (podobno) przestała produkować.

Takie wieści trafiły do nas z forów dystrybutorów w Azji i na Pacyfiku. Wedle nich NVIDIA przestała dostarczać swoim sprzedawcom procesory graficzne dla modeli GeForce RTX 2060 i RTX 2060 SUPER. Firma poprosiła też swoich partnerów o ograniczenie dostaw swoich kart do końca tego miesiąca. Innymi słowy, zaczynie się ich zapewne wcale nie taki powolny exodus, który sprawi, że już za kilka tygodni kupno tych modeli będzie możliwe wyłącznie z drugiej ręki, a nie bezpośrednio od oficjalnych sprzedawców.

Wedle ankiety Steam udział GeForce RTX 2060 wynosił przez ostatnie miesiące powyżej 5%, ale w październiku wzrósł do aż 6,10%. Jest to model sprzed dwóch generacji i jako że pierwotnie zadebiutował w 2019 roku, to miał “czas” na to, aby rozpowszechnić się na rynku. Zwłaszcza że doczekał się dwóch nowych, ulepszonych wersji – jednej w 2020 roku (GeForce RTX 2060 SUPER) i jednej w 2021 roku (RTX 2060 12 GB). Modele tego typu były pierwotnie najbardziej przystępnymi cenowo kartami graficznymi z obsługą ray-tracingu, choć obecnie ten tytuł należy do RTX 3050 (mniej wydajnej alternatywy z nowszymi podstawami architektury).

Pozycja RTX 2060 na Steam nie jest przypadkiem. Wystarczy spojrzeć na inne modele w top 5, aby zauważyć prawidłowość, że to właśnie “mainstreamowe” karty z segmentu XX60 są najpopularniejsze. Zdecydowany król w postaci GTX 1060 nadal piastuje pierwsze miejsce, a tuż za RTX 2060 uplasował się RTX 3060. Jako że ceny kart z tego segmentu ciągle rosną, to najpewniej za kilka lat “mainstreamowymi” modelami będą te z segmentu -50-tek.