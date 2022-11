Obowiązkowe panele słoneczne na parkingach. Europejski kraj wprowadza nowe przepisy

Francuski Senat przegłosował wprowadzenie przepisu mającego na celu zwiększenie produkcji energii odnawialnej. Operatorzy parkingów, na których znajduje się od 80 do 400 miejsc, będą mieli od lipca przyszłego roku pięć lat na montaż systemów fotowoltaicznych o powierzchni co najmniej połowy parkingu. Ustawa przewiduje, że większe obiekty będą miały mniej czasu na realizację tego przedsięwzięcia, bo tylko trzy lata.

Rozmieszczone w powietrzu instalacje dostarczają nie tylko energii, ale również zapewniają cień, co jest dodatkową korzyścią. Poza tym, ze względu na lokalizację, mogłyby być wykorzystywane do ładowania pojazdów elektrycznych czy okolicznych urządzeń.

Przyjęte prawo pojawia się w momencie, gdy Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe rozporządzenie, które zwolniłoby instalacje solarne o mocy do 50 kW z obowiązku oceny oddziaływania na środowisko. Inicjatywa jest związana z planem REPowerEU, którego celem jest jak najszybsze wyeliminowanie zależności od rosyjskich paliw kopalnych. Jego pomysłodawcy proponują, by wykorzystywać infrastrukturę taką jak parkingi, fasady czy dachy. Francuskie władze myślą również o wprowadzeniu przepisów, które zachęcałyby do budowy elektrowni słonecznych przy autostradach i torach kolejowych, a nawet na części gruntów rolnych.

Panele słoneczne będą instalowane na parkingach mających co najmniej 80 miejsc

Instalacje zamontowane na francuskich parkingach miałyby zapewniać 11 GW mocy, co stanowi odpowiednik dziesięciu reaktorów jądrowych. Właściciele parkingów mają również możliwość zaimplementowania innych systemów wykorzystujących energię odnawialną. Pierwotnie zakładano, iż nowe przepisy obejmą parkingi większe niż 2500 metrów kwadratowych, lecz senatorowie postanowili określić próg oparty na liczbie miejsc parkingowych. To istotna zmiana, ponieważ na 2500 metrów kwadratowych mogłyby pomieścić się około stu samochodów.

Co istotne, ustawa nie będzie dotyczyła parkingów dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony. Wyjątki mają także obowiązywać w razie wystąpienia barier technicznych i architektonicznych, kwestii bezpieczeństwa oraz konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego.