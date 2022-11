Kamień milowy ku bezemisyjnemu lotnictwu. Rolls-Royce przetestował pierwszy silnik lotniczy na wodór

Pierwszy silnik lotniczy na wodór zadziałał. To mały, ale bardzo ważny krok do uczynienia lotnictwa ekologicznym

Test miał miejsce w ośrodku ministerstwa obrony w Wielkiej Brytanii i dotyczył całkowicie oryginalnego silnika turbośmigłowego Rolls-Royce AE-2100A. Oznacza to, że nie był on w ogóle przerabiany do spalania wodoru, ale tego nie można jednak powiedzieć o samym podsystemie paliwowym. Zwykle bowiem ten silnik stosowany m.in. w Saab 2000 czy potężnych samolotach C-130J Hercules pożera podczas lotu setki litrów paliwa lotniczego, generując przy tym całą masę emisji.

Tym jednak razem w przewodach paliwowych podpiętych do Rolls-Royce AE-2100A znalazł się wyprodukowany zrównoważonymi metodami wodór, który powstał w wyniku rozszczepienia wody w European Marine Energy Centre w Wielkiej Brytanii. Test spalania został zakończony z powodzeniem i choć to może sugerować rychłe wejście takich silników do tradycyjnych silników, to w praktyce jest to jeszcze bardzo odległe.

Wodór nie jest bowiem jakimś tam zwykłym paliwem, którego można przechowywać w ten sam sposób, co paliwo lotnicze. Należy go magazynować w niskich temperaturach rzędu -253 stopni Celsjusza oraz w bardzo dobrze zabezpieczonych zbiornikach, a przed momentem zapłonu, przekształcać z powrotem w formę gazową. Wiąże się to z dodatkowym osprzętem i na ten moment wydaje się niemożliwe do osiągnięcia przy stosowaniu racjonalnych rozwiązań.

Walczyć jest jednak o co, jako że przemysł lotniczy jest odpowiedzialny za około 12% emisji dwutlenku węgla, a wedle wielu inicjatyw do 2050 roku świat powinien stać się neutralny pod względem emisji CO2. Dlatego też zarówno Rolls Royce, jak i easyJet planują kontynuować współpracę w celu przeprowadzenia “serii dalszych testów na platformie, prowadzących do pełnowymiarowego testu naziemnego silnika odrzutowego Rolls-Royce Pearl 15”. Z czasem przyjdą też testy w locie.