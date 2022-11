Cenowo wyśmienicie, a informacyjnie nieco tajemniczo. Premiera Radeon RX 7000 od AMD pozostawiła wiele pytań

Radeon RX 7000 to w skrócie architektura RDNA3 i chipletowy procesor graficzny

Jak to zwykle bywa z nowymi kartami graficznymi, najważniejszym elementem jest ich architektura. Przejście z RDNA2 na RDNA3 pozwoliło AMD wprowadzić zupełnie nowe podejście do projektowania procesorów graficznych, bo te w RX 7900 XTX oraz RX 7900XT doczekały się nie monolitycznego, a wielomatrycowego GPU. Co to oznacza? W dążeniu do spełnienia prawdy zawartej w Prawie Moore’a, producenci półprzewodników logicznych (SoC, CPU, GPU) skłaniają się w stronę tworzenia nie monolitycznych, a wielomatrycowych układów (MCM, czyli Multi-Chip-Module).

Czytaj też: Google mówi dość marnym aplikacjom. Sklep Play przestanie polecać śmieci

Sprowadza się to do łączenia w ramach jednego układu kilku matryc krzemowych, czyli właśnie krzemowych chipletów. Tym określeniem nazywamy wszystkie “kawałki krzemu”, które w ten sposób łączą się ze sobą i warto o tym pamiętać, bo najwyraźniej monolityczne układy osiągnęły kresu rozwoju i chiplety są jedynym wyjściem popchnięcia technologii do przodu.

Monolityczne układy odchodzą powoli w zapomnienie, stając się domeną mniej wydajnych układów. Intel Core 13. generacji jest w tym wyjątkiem, ale finalnie nawet Niebiescy przejdą na MCM w ramach następnych generacji, idąc w ślady AMD i Ryzenów. Ciekawie będzie też na rynku SoC, bo te z natury wieloukładowe dzieła (łączą w sobie przecież CPU, GPU, układy I/O oraz często też pamięć) mogą być łączone ze sobą (przykład Apple M1 Ultra potwierdza to z nawiązką) w imię wyższej wydajności.

Czytaj też: Tańszy Netflix z reklamami coraz bliżej. Sprawdziliśmy, czy w Polsce będzie się opłacać

Dzięki takiemu podejściu GPU w nowych Radeonach jest imponujące… ale tylko z pozoru. To, co widzicie powyżej, to bowiem nie połączenie 1 wielkiego i 6 mniejszych układów obliczeniowych, a jednego 5-nm układu obliczeniowego z sześcioma układami pamięci wykonanymi w 6-nm technologii. Obecny w obu kartach graficznych procesor Navi 31 składa się więc łącznie z siedmiu osadzonych tuż obok siebie krzemowych matryc. Procesor graficzny AMD dzierży tym samym 58 miliardów tranzystorów i oferuje do 61 TFLOPsów wydajności w obliczeniach pojedynczej precyzji, więc w efekcie ma o 165% większą gęstość tranzystorów w porównaniu do Navi 2X.

Flagowy RX 7900 XTX wyciska ze swojego rdzenia graficznego 12288 jednostek FP32 i 96 MB pamięci podręcznej, a tańszy RX 7900 XT nieco mniej, bo 10752 FP32. Przekłada się to również na zegary, bo tak jak flagowiec rozkręca się od 1,9 GHz do 2,5 GHz (zegar bazowy/boost), tak jego bliski kuzyn do odpowiednio 1,5 i 2,4 GHz. Podobne cięcia są też obecne w pokładzie pamięci:

Radeon RX 7900 XTX 24 GB [email protected] Gb/s 384-bitowa magistrala 960 GB/s przepustowości

Radeon RX 7900 XT 20 GB [email protected] Gb/s 320-bitowa magistrala 800 GB/s przepustowości



Przekłada się to oczywiście na niższy pobór mocy, bo TBP (Total Board Power) RX 7900 XTX wynosi 355 watów, a RX 7900 XT 300 watów. Obie karty wykorzystują z kolei połączenie PCIe 4.0×16. Jeśli idzie o wydajność, AMD utrzymuje, że nowy RX 7900 XTX będzie do 1,7x szybszy od RX 6950 XT w rozdzielczości 4K. Dodatkowo architektura RDNA3 powinna oferować 54% lepszą wydajność na wat niż RDNA2 i choć porównań do poprzedniej generacji kart AMD nie brakuje, firma nie wskazała na nic w kwestii kart RTX 4000.

Czytaj też: Microsoft sprzeda Ci tanio komputer. Jest tylko jeden haczyk, którego sam bym nie zdzierżył

Rynkowa premiera obu modeli ma nastąpić 13 grudnia, a ich cena ma wynosić mniej od cen modeli, na które prawdopodobnie ostrzą sobie ząbki, czyli RTX 4090 (1599$) i RTX 4080 (1199$). Radeon RX 7900 XTX będzie bowiem kosztował 999 dolarów, a RX 7900 XT 899 dolarów.