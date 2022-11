IBM znowu wyznacza trendy. Nowy procesor kwantowy zapowiada się niesamowicie

Firma IBM ogłosiła wprowadzenie na rynek procesora kwantowego Osprey, który zawiera 433 kubity. Dla porównania, Eagle z ubiegłego roku posiadał 127 kubitów. To kolejny krok w stronę stworzenia zaawansowanych komputerów kwantowych. Do 2025 roku miałyby on zawierać ponad 4000 kubitów.

Nowy 433 kubitowy procesor “Osprey” przybliża nas o krok do punktu, w którym komputery kwantowe będą wykorzystywane do rozwiązywania wcześniej nierozwiązywalnych problemów. We współpracy z naszymi partnerami i klientami na całym świecie nieustannie skalujemy i rozwijamy naszą technologię kwantową w zakresie sprzętu, oprogramowania i klasycznej integracji, aby sprostać największym wyzwaniom naszych czasów. Ta praca okaże się fundamentalna dla nadchodzącej ery superkomputerów skoncentrowanych na kwantach. wyjaśnia Darío Gil, starszy wiceprezes IBM

Procesor kwantowy Osprey ma zostać wydany w przyszłym roku

Po drodze w planach są jeszcze 1121-kubitowe procesory Condor i 1386-kubitowy Flamingo. Miałyby one zostać wydane kolejno w 2023 i 2024 roku. A wszystko to w drodze do dania głównego, jakim będzie procesor Kookaburra zaplanowany na 2025 rok i mający 4000 kubitów.

Oczywiście sama liczba kubitów to tylko jeden z elementów układanki – ważne są też inne aspekty, takie jak czas koherencji i występowanie jak najmniejszych szumów. Intrygująco prezentuje się również Quantum System Two, który będzie w stanie pomieścić wiele procesorów kwantowych i połączyć je w jeden układ z szybkimi łączami komunikacyjnymi.

Komputery kwantowe mają stanowić odpowiedź na coraz bardziej skomplikowane problemy, z jakimi zmagają się obecnie używane maszyny. Wyróżniającą cechą tych urządzeń jest wykorzystywanie kubitów, zwanych również bitami kwantowymi. Te mogą znajdować się w stanie superpozycji, co oznacza nie tylko przyjmowanie wartości 0 bądź 1, ale nawet obu jednocześnie. Zwiększa to możliwości w zakresie wykonywania obliczeń i skraca czas potrzebny na ich przeprowadzenie.