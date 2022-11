Zapomnij o konsolach do gier. Samsung sypnął takimi nowościami w swoich TV, że nie będą potrzebne

Usługi strumieniowania gier na telewizorach Samsunga będą jeszcze lepsze

Firma Samsung ogłosiła plan wprowadzenia na do Samsung Smart TV kolejnych usług streamingu gier, dzięki czemu oprócz aplikacji Xbox Game Pass, użytkownicy będą mogli skorzystać również z GeForce Now od Nvidii oraz Utomika. Dotyczy to telewizorów zarówno z 2021, jak i 2022 roku oraz oczywiście tych planowanych na 2023 rok, które na dodatek doczekają się premiery usługi Blacknut. Ta wprowadzi do Samsungowego Smart TV “największy katalog gier w chmurze w ramach jednej subskrypcji”.

Gdy na początku tego roku w modelach telewizorów z 2022 r. zostały wprowadzone aplikacje do gier w chmurze, głównym pytaniem, które otrzymywaliśmy, było „kiedy streaming gier będzie dostępny na moim telewizorze z 2021 roku?”. Dziś z radością możemy podzielić się z naszymi fanami informacją [kiedy to nastąpi]. – powiedział Mike Lucero, dyrektor ds. produktów gamingowych Zespołu ds. działalności usługowej na Amerykę Północną w Samsung Electronics.

Z najnowszych informacji wynika, że jeszcze przed końcem roku gracze na telewizorach Samsunga z 2021 roku będą mogli zagrać w swoje ulubione gry – wystarczy szybkie łącze internetowe i dowolny wiodący kontrolera do gier z obsługą Bluetooth. Wedle producenta to ma sprawić, że jego telewizory staną się preferowanym rozwiązaniem do sięgania po usługi streamingu gier i sprawią, że marzenie grania w 4K i 60 klatkach na sekundę bez wydajnego komputera, przestaną być marzeniami.

O ile dostęp do GeForce Now oraz Utomika firma Samsung zapowiedziała dosyć pobieżnie, skupiła się bardzo na planie wprowadzenia Blacknut na swoje Smart TV. Pewne jest, że już od 2023 roku aplikacja ta będzie dostępna dla posiadaczy wybranych telewizorów Samsung z 2021, 2022 i 2023 roku. Także w Polsce.