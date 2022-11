W listopadzie 2021 roku Oppo wprowadziło na chiński rynek serię Reno 7, która do Polski wkroczyła w maju tego roku. W lipcu natomiast już mieliśmy premierę serii Reno 8, choć te urządzenia jednak do naszego kraju do tej pory nie trafiły. Teoretycznie jest jeszcze czas, w końcu pomiędzy chińską a polską premierą modeli Reno 7 minęło jakieś siedem miesięcy, więc zgodnie z tymi wyliczeniami kolejna generacja mogłaby zawitać do nas w przyszłym miesiącu. Tylko pojawia się pytanie, czy na pewno? Dziś bowiem Oppo wprowadziło w Chinach serię Reno 9 i od razu zaczęliśmy się zastanawiać, czy po intensywnie promowanej w Polsce serii Reno 7 doczekamy się premiery Reno 8 (nawiasem mówiąc ta swój europejski debiut zaliczyła już we wrześniu), czy może producent postanowi nie pozostawiać nas tak bardzo w tyle i od razu przeskoczy do “dziewiątki”?

Oppo Reno 9 Pro | Źródło: Oppo

Niestety, w tej kwestii na razie pozostają nam tylko spekulacje, bo podczas wydarzenia nie wspomniano ani słowem na temat globalnej dystrybucji nowej serii. Dlatego na razie porzucamy te rozważania i skupimy się na samych urządzeniach, które Oppo dziś zaprezentowało.

Jak zwykle nowa generacja smartfonów Reno składa się z trzech modeli – Oppo Reno 9, Reno 9 Pro i Reno 9 Pro+

Tak szybki cykl wydawniczy nie sprzyja wielkim innowacjom. Jeśli spojrzymy na wygląd nowych urządzeń, to na pierwszy rzut oka nie różnią się one dużo od poprzedników. Zmiany jednak są i to na plus. Oppo z grubsza utrzymało wygląd wyspy aparatów, choć tym razem nie opada ona gładko na plecki, tylko wyraźnie odcina się od reszty, z jednej strony gładko zahaczając o bok urządzenia (w Reno 9 Pro+) lub jest całkiem płaska, a jedynymi elementami wystającymi ponad tylny panel są aparaty (Reno 9 i Reno 9 Pro). Producent postanowił też zrezygnować z kanciastej konstrukcji na rzecz zaokrąglonego tyłu i zakrzywionego wyświetlacza w każdym z modeli. Dzięki temu nowe smartfony są smuklejsze i prezentują się o wiele lepiej.

Oppo Reno 9 | Źródło: Oppo

Jeśli przy wyglądzie jesteśmy, Reno 9 i Reno 9 Pro dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych — Bright Moon Black, Tomorrow Gold i Slightly Drunken. Są to kolory typowe dla Oppo, jednak dodano jeszcze coś specjalnego — wariant All Things Red dla modelu podstawowego. Reno 9 Pro+ pojawia się natomiast w kolorach: złotym, zielonym i czarnym.

Oppo Reno 9 Pro+ | Źródło: Oppo

Elementem wspólnym dla całej serii Reno 9 jest wspomniany wyżej zakrzywiony ekran. Jest to 6,7-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2412 x 1080 pikseli (FHD+), częstotliwości odświeżania 120 Hz i częstotliwości próbkowania 240 Hz. 10-bitowy panel zapewnia 100% pokrycie gamy kolorów DCI-P3 i osiąga jasność do 800 nitów w trybie zwykłym i do 950 nitów podczas wyświetlania zdjęć HDR i treści wideo HDR10+. Wyświetlacz chroniony jest przez szkło Asahi Glass AGC DT-Star2. W centralnej części tuż pod górną krawędzią umieszczono okrągły otwór mieszczący 32-megapikselowy aparat do selfie z autofokusem (Sony IMX709) – ten sam dla każdego smartfona z serii.

Oppo Reno 9 Pro+ | Źródło: Oppo

Przechodząc już do specyfikacji poszczególnych modeli, podstawowy Reno 9 został wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 778G, podczas gdy model Pro napędzany jest przez procesor MediaTek Dimensity 8100-Max. Sercem Reno 9 Pro+ stał się natomiast ex-flagowiec Qualcomma, czyli Snapdragon 8+ Gen 1. Model podstawowy i Pro zasilane są przez akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego z mocą 67 W. Dla Reno 9 Pro+ Oppo przewidziało nieco pojemniejsze ogniwo 4700 mAh, które też szybciej naładujemy, bo mamy tutaj obsługę ładowania przewodowego 80 W, a także bezprzewodowego 50 W.

Oppo Reno 9 Pro | Źródło: Oppo

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne nowej serii – szaleństwa nie ma. Model podstawowy dostał jedynie podwójną konfigurację, na którą składa się aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix i monochromatyczny z matrycą 2 Mpix. Na pokładzie Reno 9 Pro znalazł się natomiast 50-megapikselowy aparat główny, który połączono z 8-megapikselowym aparatem z obiektywem ultraszerokokątnym. Czy zatem w najmocniejszym smartfonie z serii jest lepiej? Niestety nie. Mamy tutaj co prawda już potrójną konfigurację, ale do zestawu znanego nam z modelu Pro dorzucono jedynie obiektyw makro z matrycą 2 Mpix oraz optyczną stabilizację obrazu do głównego obiektywu.

Oppo Reno 9 Pro | Źródło: Oppo

Oppo Reno 9 Pro i Reno 9 Pro + mogą też pochwalić się obecnością na pokładzie układu przetwarzania obrazu (NPU) MariSilicon X znany z modelu Find X5 Pro, który ma zapewnić jaśniejsze i wyraźniejsze zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych. Producent zapewnia też, że oba modele obsługują nagrywanie wideo 4K w 60 klatkach na sekundę. Na papierze jednak nie ma się czym zachwycać.

Oppo Reno 9 Pro+ | Źródło: Oppo

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że wszystkie trzy modele oferują wiele opcji łączności, takich jak dual SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC i USB typu C. Nie zabrakło też czytnika linii papilarnych. Cała seria działa pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS 13.

Ile kosztują smartfony Oppo Reno 9?

Reno 9:

8 GB + 256 GB — 2499 juanów (~1570 zł),

12 GB + 256 GB – 2699 juanów (~1700 zł),

12 GB + 512 GB – 2999 juanów (~1890 zł).

Reno 9 Pro

16 GB + 256 GB – 3499 juanów (~2200 zł),

16 GB + 512 GB – 3799 juanów (~2390 zł).

Reno 9 Pro+:

16 GB + 256 GB – 3999 juanów (~2520 zł),

16 GB + 512 GB – 4399 juanów (~2770 zł).

Sprzedaż smartfonów ruszy w Chinach 2 grudnia, tymczasem nam pozostaje czekać na pojawienie się informacji na temat globalnej dostępności serii.