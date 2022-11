Szczury słuchają Mozarta i Lady Gagi, choć nie to jest w całej historii najdziwniejsze

Jak wyjaśniają autorzy publikacji zamieszczonej na łamach Science Advances, gryzonie posiadają zdolność poruszania się w rytm muzyki. Przez długi czas sądzono, iż jest to umiejętność zarezerwowana dla naszego gatunku.

Czytaj też: Obliczenia kwantowe w naszych mózgach. Odważna koncepcja, która może zmienić wszystko

Szczurom wszczepiono bezprzewodowe, miniaturowe akcelerometry zdolne do wykrywania nawet bardzo delikatnych ruchów głowy. W podobne instrumenty wyposażono również ludzkich uczestników eksperymentu. Następnie mieli oni za zadanie posłuchać jednominutowych fragmentów Sonaty na dwa fortepiany Mozarta. Te zostały odegrane w czterech różnych tempach: 75, 100, 200 i 400 procent oryginalnego tempa.

Oryginalne tempo utworów w Sonacie Mozarta wynosi 132 bpm (uderzenia na minutę), a wyniki badania sugerują, że synchronizacja rytmu u gryzoni była najwyraźniejsza w zakresie 120-140 bpm. Jak dodają członkowie zespołu, ten sam zakres w przypadku ludzi również jest tym, w którym wykazali najwyraźniejszą synchronizację rytmu.

Szczury wykazują podobne poczucie rytmu jak ludzie

Poza Mozartem szczury chętnie słuchały piosenki Born this way Lady Gag, Another One Bites the Dust zespołu Queen, Beat It Michaela Jacksona i Sugar zespołu Maroon 5. Zarówno szczury, jak i ludzie machali głowami w rytm muzyki w podobnym czasie, a im szybciej muzyka była odtwarzana tym mniej “kiwnięć” obserwowano.

Szczury wykazały wrodzoną – to znaczy bez żadnego treningu lub wcześniejszej ekspozycji na muzykę – synchronizację rytmu. Według naszej najlepszej wiedzy, jest to pierwszy raport dotyczący wrodzonej synchronizacji rytmu u zwierząt, która nie została osiągnięta poprzez trening lub ekspozycję muzyczną. wyjaśnia Hirokazu Takahashi z Graduate School of Information Science and Technology

Czytaj też: Szczury na ratunek. Gryzonie wyposażono w nietypowy ekwipunek

Nie jest tajemnicą, iż muzyka wywiera silny wpływ na mózg i ma istotne oddziaływanie na emocje i poznanie. Chcąc skutecznie ją wykorzystać naukowcy muszą lepiej zrozumieć mechanizm neuronalny leżący u podstaw tego typu oddziaływań. Poza tym w grę wchodzi wyjaśnienie, jak, dlaczego i które mechanizmy mózgu odpowiadają za typowo ludzkie dziedziny kultury, na przykład sztukę, muzykę, naukę, religię czy technologię.