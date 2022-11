Naukowcy otworzyli furtkę do wydajniejszych procesorów. Wykorzystają w tym celu tranzystory atomowe

Jak wykorzystać tranzystory atomowe? Naukowcy odkryli sposób na tworzenie procesorów “nowej generacji”

Naukowcy wykazali, że można już produkować procesory z atomowymi tranzystorami, wykorzystując konkretne syntetyczne skalowalne podejście produkcyjne. To umożliwia produkcję niskooporowych kontaktów brzegowych w tranzystorach atomowych przy użyciu termicznie stabilnego metalu 2D – PtTe 2 . Samo odkrycie ma przyspieszyć opracowywanie tańszych, mniejszych i lepiej działających półprzewodników z materiałów innych niż krzem. Nie bez powodu, bo pomoże w zmniejszeniu przestrzeni pomiędzy półprzewodnikami i metalami w urządzeniach półprzewodnikowych do ∼1 nm. To z kolei ma może pomóc w utrzymaniu wysokiej wydajności procesorów nowej generacji.

W tym badaniu naukowcy opisali skalowalną strategię syntetyczną do fabrykacji niskooporowych kontaktów brzegowych do tranzystorów atomowych przy użyciu termicznie stabilnego metalu 2D (wspomnianego PtTe 2 ). Według zespołu badawczego, użycie tego materiału jako szablonu epitaksjalnego umożliwia boczny wzrost monowarstwy MoS 2 w celu uzyskania PtTe 2 -MoS 2 z najcieńszym możliwym, bo atomowym interfejsem bezszwowym. Wyniki badań ujawniły również, że takie zsyntetyzowane boczne heterozłącza umożliwiają zmniejszenie wymiarów barier Schottky’ego i sprawdzają się lepiej w porównaniu do pionowego łączenia układów 3D.

Oczywiście od momentu odkrycia nawet najbardziej rewolucyjnego rozwiązania do jego wykorzystania na rynku konsumenckim, a nawet profesjonalnym, mija stosunkowo wiele czasu. Nie łudźcie się więc, że już za rok, dwa, a nawet za lat pięć, takie odkrycie zostanie wykorzystane w praktyce. W rzeczywistości może do tego nigdy nie dojść przez naturę takich odkryć, które mimo innowacyjności, mogą okazać się nieopłacalne lub trudne w implementacji.