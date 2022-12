Test płyty głównej Asus ROG Strix B650-A Gaming WiFi

Co otrzymujemy wraz z Asus ROG Strix B650-A Gaming WiFi?

Producent wraz z płytą oddaje nam do dyspozycji instrukcję, dwa kable SATA, termopad, antenę Wi-Fi, opaski zaciskowe, klipsy M.2, gumowe podkładki, breloczek. Plusem jest z pewnością termopad – możecie go wykorzystać, jeśli ten fabrycznie zamontowany ulegnie zniszczeniu. Antena Wi-Fi jest na kablu, więc znajdziecie dla niej najlepsze położenie. Pozostałe dodatki pozwolą na zbudowanie komputera, a Asus nie zapomniał tutaj o opaskach zaciskowych.

Wygląd

Asus ROG Strix B650-A Gaming WiFi wygląda świetnie. Płyta ma wszystkie radiatory biało-srebrne, czarne PCB oraz małe podświetlenie z boku. Przy odpowiednio dobranych pozostałych podzespołach może zdecydowanie robić fajne wrażenie. Płyta to konstrukcja ATX o wymiarach 305 x 244 mm.

Budowa

Płyta oczywiście wspiera procesory AM5. Sekcja zasilania ma 12+ 2 fazy 60 A, co ma zapewnić odpowiednią moc dla procesorów. Za chłodzenie odpowiadają dwa radiatory, które są całkiem spore. Asus zastosował też termopady o wysokiej wydajności, ale nie ma żadnego ciepłowodu. Zasilanie odbywa się z jednego złącza 8-pin i jednego 4-pin.

Na Asus ROG Strix B650-A Gaming WiFi znajdziemy dwa złącza M.2 podciągnięte pod procesor. M.2_1 obsługuje dyski 2242/2260/2280 PCI-E 5.0 x4, a M.2_1 2242/2260/2280 PCI-E 4.0 x4. Górne złącze ma również większy radiator, który powinien zapewniać lepsze temperatury. Na płycie jest jeszcze jedno złącze M.2_3 podciągnięte pod linie z chipsetu. Tutaj możemy włożyć dyski 2242/2260/2280/22110 PCI-E 4.0 x4. Wiąże się z tym tylko jedna sprawa – jeśli wykorzystacie to złącze to dolne PCI-E 4.0 x16 zostanie zablokowane. Producent oddaje również do dyspozycji cztery złącza SATA.

Testowany model współpracuje z pamięciami DDR5 o maksymalnej pojemności 128 GB i prędkości 6400+. Całość wspiera też profil EXPO, które w przypadku pamięci G.Skill zadziałał bez problemów. Asus wdrożył też OptiMem II.

Górny slot PCI-E wspiera urządzenia 4.0 x16. Jest ono wzmacniane, dzięki czemu poradzi sobie nawet z najcięższymi kartami na rynku. Plusem jest specjalny przycisk, który zdecydowanie ułatwia zwalniane blokady slotu. Moim zdaniem takie rozwiązanie powinno być stosowane już we wszystkich płytach. Niżej mamy jeszcze dwa złącza PCI-E 4.0/3.0 x1 i jedno 4.0 x16. To ostatnie dzieli linie z M.2_3, więc tylko jedno z nich możecie wykorzystać.

Asus ROG Strix B650-A Gaming WiFi ma układ dźwiękowy ALC4080. Jakość dźwięku będzie więc bez wątpienia świetna. Karta LAN to Intel 2,5 Gb/s I225-V. Na pokładzie jest również Wi-Fi 6E z obsługą Bluetooth 5.2. Mamy więc pełen komplet zapewniający świetne połączenie z siecią.

Na płycie producent umieścił złącza:

1x CPU Fan,

1x CPU OPT,

1x AIO Pump,

4x Chassis Fan,

1x USB-C 3.2 Gen2,

1x USB 3.2 Gen1,

2x USB 2.0,

3x ARGB,

1x RGB,

złącza do przedniego panelu obudowy,

1x audio,

1x S/PDIF,

1x thermal sensor,

1x Thunderbolt,

1x COM_DEBUG.

Złącza CPU i AIO mają założoną zaślepkę – szczerze mówiąc nie wiem co to ma na celu, ale na coś takiego zdecydował się producent. Złącza pod wentylatory są dobrze rozmieszczone, choć jeszcze jeden po prawej stronie pośrodku z pewnością by się przydał. Wejścia na złącza USB są standardowe, podobnie jak konfiguracja ARGB/RGB. Na płycie jest też zworka CPU Over Voltage czy do resetowania CMOS. Nie mamy żadnych przycisków ani wyświetlacza kodów POST, są za to diody diagnostyczne.

Tylna zaślepka jest zintegrowana z płytą główną, co zdecydowanie ułatwi montaż. Z tyłu znajdziemy:

1x USB-C 3.2 Gen2x2,

1x USB-C Gen2,

3x USB 3.2 Gen2,

4x USB 2.0,

1x DisplayPort,

1x HDMI,

wyjścia na anteny Wi-Fi,

1x ethernet 2,5 Gb/s,

5x audio.

Szkoda, że zamiast złączy USB 2.0 nie ma choćby USB 3.1 Gen1. Plusem jest za to pełna konfiguracja audio czy obecność USB-C 3.2 Gen2x2. Z tyłu jest jeszcze przycisk służący do flashowania BIOS. Brakuje mi jednak przycisku Clear CMOS. Gdyby płyta miała cztery złącza USB szybsze niż 2.0 to było by naprawdę dobrze.

BIOS

BIOS jest typowy dla płyt Asusa z serii Strix. W trybie Ez jak zawsze łatwo włączycie EXPO lub przejdziecie do zarzadzania wentylatorami. W trybie zaawansowanym do wyboru jest sporo różnych opcji (w szczególności w Ai Tweaker). Łatwo podkręcicie procesor, zmienicie ustawienia pamięci czy napięć. Większość opcji jest też logicznie rozłożona i raczej bez problemów powinniście znaleźć interesującą Was funkcję. BIOS oceniam więc w pełni pozytywnie.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 7950X Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30 Dysk Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Dysk Adata SE800 1TB Dysk Adata SU650 120 GB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy wykonałem tylko po włączeniu profilu EXPO, który zadziałał bez problemów. Pozostałe opcje pozostawiłem domyślne.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 970 Evo 1 TB. Tutaj warto zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem. Pod obciążeniem zanotowałem 55°C i 73°C (dysk ma dwa czujniki).

Testy – Cinebench R23

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję R23 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – POV-Ray

POV-Ray to kolejny program mający wbudowany benchmark. Tym razem pozwala on na tworzenie obrazów z wykorzystaniem ray tracingu i służy głównie do tworzenia grafiki 3D. W testach wykorzystałem benchmark jedno i wielowątkowy.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – V-Ray Benchmark

W tym programie miałem już okazję wykonać test kart graficznych – znajdziecie go tutaj. Tam też jest krótki opis. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Na wykresach możecie zobaczyć całkowity wynik uzyskany przez sprzęt i tym razem wykorzystałem Time Spy.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider oraz Metro Exodus Enhanced Edition. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy ustawieniach kolejno: Ultra, Najwyższe i Ultra. W przypadku Metra ustawienia RT pozostawiłem domyślne (RT: High, Reflections: Hybrid), a DLSS wyłączony. W pozostałych grach RT, DLSS czy FSR pozostały wyłączone. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench R23, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61. Temperatury sprawdziłem przed OC oraz po podkręceniu procesora do 5,3 GHz na wszystkich rdzeniach.

Przed OC Po OC

Czujnik na płycie pokazywał 68°C przed OC i 72°C po OC. Płyta bez problemów radzi sobie z procesorem i sekcja pozostaje na dobrym poziomie nawet po podkręceniu. Samo OC wykonałem przy napięciu bliskim temu, które płyta automatycznie ustawiała przy domyślnych opcjach.

Test Asus ROG Strix B650-A Gaming WiFi – podsumowanie

Asus ROG Strix B650-A Gaming WiFi to z pewnością bardzo dobra propozycja, która poradzi sobie nawet z bardzo mocnym sprzętem. Moim zdaniem świetnie również wygląda i przy odpowiednio dobranych podzespołach może być podstawą naprawdę ładnego zestawu komputerowego.

Na płycie znajdziemy sporo różnych złączy, które pozwolą na podłączenie praktycznie czego chcecie. Nie zabrakło tutaj złącza M.2 PCI-E Gen5, większego radiatora dobrze radzącego sobie w testach, wzmacnianego złącza PCI-E x16 czy przycisku ułatwiającego zwalnianie blokady PCI-E. Płyta ma również naprawdę dobry układ dźwiękowy, Wi-Fi 6E czy LAN 2.5 Gb/s. Brakuje mi jednak z tyłu zamiast złączu USB 2.0 czegoś szybszego.

W testach wypadła ona naprawdę dobrze i uzyskane wyniki we wszystkich programach czy grach pokazują, że nie ma co się martwić o wydajność. Również sama sekcja zasilania bez problemów radzi sobie z 7950X po OC. Swoją drogą BIOS jest naprawdę fajny, nie ma problemów z profilem EXPO czy OC procesora.

Płyta w cenie ok. 1570 zł jest jedną z droższych spośród B650, ale jest też naprawdę fajną konstrukcją, która bardzo dobrze sprawdza się w połączeniu z mocnymi podzespołami. Jeśli więc zależy Wam na jakości, możliwości B650 Wam wystarczają to warto zakupić testowany model.