Odświeżanie 600 Hz w ekranie laptopa. Chiński producent nie przestaje zadziwiać

Najnowszy wyświetlacz powala odświeżaniem. BOE opracował aż 600-Hz panel

Na niedawnej konferencji BOE zaprezentowało szereg swoich nadchodzących produktów, wśród których każdy kolejny sprawia bardziej imponujące wrażenie. Na stoisku firmy nie zabrakło różnych nowych wyświetlaczy telewizyjnych, ale to składane wyświetlacze OLED dla notebooków zgarnęły najwięcej uwagi. Zwłaszcza że wśród nich znalazł się jeden szczególny ekran o częstotliwości odświeżania rzędu 600 Hz. Powstał oczywiście z myślą o notebookach skrojonych specjalnie dla graczy, ale informacje na jego temat są nadal bardzo skąpe.

Ten wyświetlacz z panelem odświeżanym aż sześćset razy na sekundę mierzył 16 cali, a został pokazany publicznie w rzeczywistym notebooku od nieznanego producenta. BOE już wcześniej tworzył podobnie imponujące odświeżaniem ekrany (np. 500-Hz wyświetlacz dla komputerów stacjonarnych), ale wprowadzenie takiego panelu do notebooka jest jeszcze bardziej znaczącym osiągnięciem. Nawet jeśli jego wprowadzenie do sprzedaży stoi pod znakiem zapytania.

Więcej informacji doczekaliśmy się na temat pozostałych wyświetlaczy. Przykładowo zaprezentowany przez BOE składany wyświetlacz OLED dla laptopów przypomina ekrany tego typu od Samsunga i sam w sobie mierzy 17,3 cala. Najwięcej wiemy na temat 34-calowego monitora z panelem Mini-LED, który również jest przeznaczony stricte dla graczy. Cechuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz, czasem reakcji 1 ms, spełnia standard DisplayHDR 1000, a jego współczynnik kontrastu wynosi 100000:1.

We wszystkich tych zapowiedziach jest ziarenko niepewności, bo zwyczajnie nie wiadomo, czy którykolwiek z tych wyświetlaczy pojawi się w produktach konsumenckich poza rynkiem chińskim. Panele do laptopów BOE były jednak już wykorzystywane w modelach sprzedawanych na całym świecie, więc są na to szanse.