Chińczycy biorą się za sztuczną inteligencję. Nowe prawo wyznacza jasne granice

Sztuczna inteligencja rozwinęła się do tego stopnia, że wiele osób nie byłoby w stanie odróżnić, czy rozmawiają z drugim człowiekiem czy też maszyną. Równie imponujące są narzędzia zdolne do generowania obrazów w oparciu o wprowadzone komendy tekstowe. Wzbudza to oczywiście nie tylko podziw, ale i nieco obaw.

O ile jednak na Zachodzie trwają co najwyżej dyskusje o tym, jakie niebezpieczeństwa mogą wiązać się z dalszym rozwojem technologii opartych na sztucznej inteligencji, tak w Chinach już teraz podejmuje się konkretne działania.

Tamtejszy urząd ds. cyberprzestrzeni przyjął niedawno rozporządzenie w sprawie technologii, którą opisuje się jako wykorzystującą głębokie uczenie, rzeczywistość wirtualną i inne algorytmy służące do generowania tekstu, obrazów, dźwięku, wideo i scen wirtualnych. Wprowadzone rozporządzenie dotyczy dostawców usług, którzy działają w Państwie Środka. Ma ono zacząć obowiązywać 10 stycznia.

Chińczycy wprowadzili przepisy, które mają zacząć obowiązywać 10 stycznia

Jednym z aspektów jest zakaz wykorzystywania generatywnej SI do angażowania się w działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu, szkodzące interesowi publicznemu lub niezgodne z prawem. Jako że anonimowość i chiński internet to w zasadzie dwa kompletnie przeciwne zagadnienia, to lokalne organy raczej nie będą miały większych problemów z pociąganiem do odpowiedzialności wszystkich tych, którzy nie dostosują się do nowych przepisów.

Tym bardziej, iż usługodawcy związani z generatywną SI muszą weryfikować swoich klientów na przykład poprzez zbieranie informacji o telefonach komórkowych czy dowodach tożsamości. Poza tym, firma Baidu, jedna z pierwszych na tym rynku, która zajęła się algorytmami przekładający tekst na obraz, już teraz filtruje treści wrażliwe politycznie. Pozostaje mieć nadzieję, że podobne realia nie dosięgną również “naszej” części sieci.

O tym, jak imponujące są możliwości sztucznej inteligencji wie już chyba każdy w miarę regularny użytkownik internetu. Oczywiście to, jak dalej będą rozwijać się tego typu technologie zależy w dużej mierze od nas. Obecnie spektrum uczuć towarzyszących kolejnym postępom jest bardzo szerokie: jedni są zachwyceni nadchodzącymi możliwościami, podczas gdy inni wręcz boją się tego, jak może rozwinąć się technologia. Ale czy prawda nie okaże się leżeć gdzieś pośrodku?