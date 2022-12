Home Tech Chińska firma YMTC nowym gigantem NAND. Amerykańskie i południowokoreańskie firmy mogą się schować

Do tej pory na rynku pamięci NAND królowało kilka firm, bo Samsung, Micron, Kioxia i SK Hynix, podczas gdy chińscy producenci byli raczej technologicznie zacofani. To zmieniło się jednak niedawno, jako że chińska firma YMTC ogłosiła przystosowanie swojego procesu produkcyjnego NAND “nowej generacji” do masowej skali.