Bursztynowe wykończenie i limitowany silnik Boscha. Takie cuda oferuje nowy Mondraker

Bursztynowe wykończenie ramy to nie jedyne, co wyróżnia eMTB Crafty Carbon XR Ltd na rynku górskich e-bike

Najwięcej uwagi w elektrycznym rowerze górskim Crafty Carbon XR Ltd należy się samemu silnikowi elektrycznemu między korbami, który zapewnia pośrednie wspomaganie. Jest to bowiem ograniczony produkcyjnie, a więc limitowany silnik elektryczny Bosch Performance Line CX Race, który względem podstawowego oryginału (silnika Performance Line CX) jest w stanie zapewnić nie do 340%, a do 400% wspomagania pedałowania. Dodatkową funkcją jest Extended Boost, który łamie nieco zasady pośredniego wspomagania, zapewniając wspomaganie silnika przez krótki czas po zaprzestaniu pedałowania. Takie coś jest istnym zbawieniem podczas podbijania wzniesień, ale na tym wyjątkowość silnika Performance Line CX Race się nie kończy.

Bosch zadbał, aby mimo wzrostu możliwości waga Performance Line CX Race o 85-Nm momencie obrotowym zamiast wzrosnąć, nieco spadła, bo silnik waży finalnie 2,75 kilogramów. Zapewnia wspomaganie do 25 km/h, energię czerpie ze zintegrowanego w ramie 750-Wh akumulatora Powertube, a kontrolę nad nim gwarantuje zarówno zintegrowany z górną rurą panel sterowania, jak i bezprzewodowy pilot oraz wyświetlacz Kiox 300 na kierownicy. Poza tym układ napędowy Crafty Carbon XR Ltd uzupełnia 12-biegowa przerzutka tylna SRAM, a to dopiero początek wszystkiego, co ten eMTB ma do zaoferowania.

Jako pełnoprawny rower enduro, ważący 23,2 kg Crafty Carbon XR Ltd dzierży podwójny system zawieszenia Mondraker Virtual Pivot. Składa się na niego zarówno tylny amortyzator Öhlins TTX Air o skoku 150 mm oraz widelec Öhlins RXF o skoku 170 mm. Wspomnianą niską wagę mimo tak rozbudowanej konfiguracji gwarantuje zarówno rama z włókna węglowego, jak i obręcze z wyższej półki, bo 29-calowe Mavic E-Deemax S z oponami Maxxis Minion o szerokości 2,6 cala.

Konfigurację Crafty Carbon XR Ltd uzupełnia system natychmiastowego obniżania siodełka i czterotłoczkowe hamulce tarczowe SRAM Code RSC, a choć znamy wszystkie te szczegóły i plan opracowania czterech rozmiarów ram, nie było nam dane poznać dokładnej premiery na rynku i samych cen. Patrząc jednak na specyfikację, niskie zdecydowanie nie będą.