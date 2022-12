Jaki dysk do komputera wybrać? SSD są dziś tak tanie, że HDD tracą rację bytu

SSD czy HDD? Te drugie mają coraz mniej sensu, ale wszystko zależy od pojemności

Dyski SSD są od HDD nie tylko znacznie szybsze, ale też bardziej wytrzymałe i energooszczędne, całkowicie bezgłośne, wdzięczniejsze w montażu, a na dodatek zajmują mniej miejsca. Gdyby tego było mało, wedle niektórych statystyk ich awaryjność względem tradycyjnych talerzowców jest mniejsza, co sprawia, że jedynym dylematem przy wyborze między SSD i HDD jest cena. Cena, która po stronie dysków półprzewodnikowych ciągle spada i najnowszy raport Trendforce to potwierdza.

Wedle analizy rynkowej, światowe ceny dysków SSD o pojemności 512 GB są obecnie porównywalne z cenami dysków twardych o pojemności 500 GB w laptopach (nie 3,5-, a 2,5-calowych) i są mniej więcej na takim samym poziomie, jak 256-GB SSD pół roku temu. Wszystko przez nagły spadek popytu na SSD w 2022 roku po rekordowej sprzedaży w latach wcześniejszych ze względu na zwiększoną popularność pracy i nauki w domu, która wymagała zakupu nowszego sprzętu – zarówno samych dysków, jak i laptopów oraz pecetów, które SSD wykorzystywały.

Te dane dotyczą jednak zagranicznych rynków, a nie sytuacji na rynku w Polsce. Trudno jednak na nią narzekać, bo jeśli rzucimy okiem na najtańsze ~500-gigabajtowe dyski SSD i HDD, to odkryjemy, że trwające przeceny obniżyły ceny tych pierwszych do ledwie 130-140 złotych, podczas gdy najtańsze dyski talerzowe o tej samej pojemności kupimy za ponad 200 złotych. Przykładowo dysk ADATA Ultimate SU650 512 GB staniał na przestrzeni 6 miesięcy z 215 zł do poziomu poniżej 140 zł.

Niestety tak dobrych informacji nie mamy na temat 1 TB nośników, bo najtańsze SSD w tej cenie kosztują ponad 230 zł, podczas gdy HDD dorwiemy już za 3/4 tej ceny, bo ~180 zł. Im w wyższą pojemność celujecie, tym ta różnica będzie się pogłębiać, co jasno wskazuje, że HDD długo jeszcze pożyją na rynku konsumenckim, ale jeśli spadki będą nadal trwać, a kości TLC oddadzą jeszcze więcej kawałka tortu QLC, czas HDD o pojemnościach do 2 TB z czasem minie.

Jaki dysk do komputera wybrać?

Dyski SSD ciągle tanieją i tanieć mają nadal, a wedle wcześniejszych analiz ich cena w 2023 roku runie. Wszystko przez spodziewane spadki cen układów pamięci o nawet 35%, które finalnie mogą sprawić, że zdecydowanie najbardziej sensowne 1-TB dyski półprzewodnikowe będą tańsze od ekwiwalentów w postaci dysków talerzowych. Jeśli tylko wspomniane obniżki przełożą się na 20% spadki cen SSD w sklepach, koszt zakupu 1-TB modeli na SATA III spadnie poniżej poziomu 200 złotych, zbliżając się tym samym do kosztujących 180-200 zł dysków HDD o tej samej pojemności.