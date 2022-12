Oto MARVEL. Temu robotowi niestraszne są nawet ściany. Mamy nagranie, na którym widać, jak sobie z nimi radzi

Za realizacją całego projektu stoją przedstawiciele Korea Advanced Institute of Science and Technology. To właśnie dzięki nim powstała maszyna wykorzystująca magnetyzm do pokonywania przeszkód, o czym możemy przeczytać dzięki publikacji dostępnej na łamach Science Robotics.

Czytaj też: Urzędnicy poszli po rozum do głowy. Policja nie dostanie zabójczych robotów

Oczywiście już wcześniej powstawały roboty zdolne do wspinania się po ścianach, choć wyjątkowy jest w tym przypadku fakt, że MARVEL nie wykorzystuje w tym celu kół czy przyssawek. Zaprojektowana przez Koreańczyków maszyna wykorzystuje nie tylko elektromagnesy, ale i gumowy inteligentny materiał nazywany elastomerami magnetoreologicznymi.

MARVEL to czworonożny robot wykorzystujący magnesy do pokonywania ścian

Jeśli chodzi o kwestie czysto techniczne, to czworonożna bestia waży około ośmiu kilogramów i jest w stanie wspinać się z prędkością 0,7 metra na sekundę, przenosząc przy tym maksymalny ładunek rzędu 3 kilogramów. W czasie testów MARVEL wykonywał różnorakie zadania, między innymi pokonywanie szczeliny o szerokości 10 centymetrów, przeszkody o wysokości 5 centymetrów czy przechodził z podłogi na ścianę i ze ściany na sufit.

Po co to wszystko? Ano po to, by posłać czworonożnego robota wszędzie tam, gdzie mógłby zastąpić ludzi. Ciasne czy niebezpieczne przestrzenie, stwarzające zagrożenie dla człowieka, nie powinny stanowić problemu dla MARVELa. Tym bardziej, iż członkowie zespołu chcieliby wyposażyć go w szereg udogodnień, między innymi w postaci systemów wizyjnych i optymalizacji trajektorii.

Czytaj też: Możesz go dźgnąć, ale i tak powstanie. Ten robot sam się wyleczy

Opis to jedno, ale faktyczne działanie stanowi osobną kwestię. Z tego względu najlepiej będzie zapoznać się z praktycznymi możliwościami tego mechanicznego czworonoga, które są widoczne na powyższym nagraniu. Jest ono nieco przerażające, szczególnie dla osób zaznajomionych z pewnym odcinkiem serialu Black Mirror. Pozostaje nam jednak liczyć na to, iż w tym przypadku będzie chodziło wyłącznie o korzystne dla ludzkości zastosowania.