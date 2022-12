GeForce GTX 1650 zdetronizował dotychczasowego króla. Co potrafi najpopularniejsza karta graficzna dla graczy?

Mamy nowego króla. GTX 1650 zdetronizował GTX-a 1060

Dziś graczy można podzielić na tych korzystających głównie ze smartfonów, subskrybentów usług streamingowych, konsolowców, handhendowców i wreszcie wszelakiej maści “pececiarzy”, którzy grają na różnej maści komputerach przenośnych lub stacjonarnych. Steam Survey jest jedynym regularnie publikowanym raportem, który zapewnia nam jako-taki wgląd w konkretny sprzęt wykorzystywany przez ludzi grających na komputerach.

W listopadowym rankingu najpopularniejszych kart graficznych doszło do sporych zmian. Wieloletni król (GeForce GTX 1060) został wyprzedzony w udziałach przez GeForce’a GTX 1650. Tak jak w październiku GTX 1060 cieszył się 7,62% udziałem, przewyższając znacznie GTX 1650 z 5,61% udziałem, tak w listopadzie spadł do 5,77% (o 1,85%), podczas gdy GTX 1650 powędrował na 6,27% (wzrost o 0,66%). Te liczby mówią więcej, niż z pozoru może się wydawać.

Co potrafi GTX 1650?

To nie tak, że gracze nagle rzucili się na nową kartę. Raczej w końcu doczekali się odpowiedniej chwili na wymianę starej; przez okres kryptowalutowego boomu i podczas późniejszych problemów z dostawami to właśnie rodzynki pokroju GTX-a 1650 były jedynymi kartami, które można było kupić w sensownych cenach (choć i tak bywały za drogie).

Dziś to już przeszłość (choć wcale nie tak odległa), więc wszyscy, którzy zostali zmuszeni do korzystania z tych modeli o niespecjalnie wysokiej wydajności, mogli wreszcie sięgnąć po karty z wyższej półki bez przymusu sprzedawania przysłowiowej nerki. Wzrosty udziałów GeForce RTX serii 2000 i 3000, choć na razie skromne, tylko to potwierdzają. Niewykluczone więc, że w niedalekiej przyszłości w rankingu dojdzie do dalszych przetasowań.

Na powyższym nagraniu możecie zobaczyć drobiazgowe porównanie GTX-a 1650 z poprzednią najpopularniejszą kartą. GeForce GTX 1060 jest zdecydowanie bardziej wydajny, ale jego zakup jest wyzwaniem, podczas gdy GeForce’a GTX 1650 można kupić bez najmniejszego problemu w cenie poniżej 1000 zł. Specyfikacją ten model może nie zachwyca, ale jest wydajniejszy od Radeona RX 6400, więc to nie tak, że Nvidia zażartowała tym modelem z graczy, jak AMD.