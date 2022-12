Tego odgrzanego kotleta nie chcesz kupić. Nowy RTX 3060 to jakaś pomyłka

Ta sama nazwa, ta sama cena, ale niższa wydajność. To wcale nie opis produktu pierwszej lepszej firemki, która chce nas wykiwać, a Nvidii i jej najnowszej wersji karty graficznej GeForce RTX 3060, która właśnie trafiła do testów i pokazała swoje prawdziwe oblicze. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to potworek, którego lepiej wystrzegać w równym stopniu, co Radeona RX 6400.