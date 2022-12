Mamy pierwsze magazyny energii w Polsce. Wiemy, skąd popłynie prąd w razie blackoutu

Prezes URE podpisał pierwszą koncesję na magazynowanie energii w Polsce. Otrzymało ją sześć elektrowni szczytowo-pompowych, które należą do spółki PGE Energia Odnawialna. W świetle znowelizowanej ustawy o Prawie energetycznym to właśnie te obiekty stały się pierwszymi magazynami energii w naszym kraju. Wcześniej funkcjonowały one na podstawie koncesji na wytwarzanie energii – donosi gramwzielone.pl.

Pierwsze magazyny energii w Polsce to elektrownie wodne

Przypomnijmy, że elektrownie szczytowo-pompowe charakteryzują się tym, że produkują energię elektryczną podczas zrzutu wody z wyższego zbiornika do niższego. Turbiny potrafią uruchomić się bardzo szybko, zazwyczaj w ciągu kilku minut. Dzięki temu niemal natychmiastowo można uzyskać spore ilości energii, kiedy to jest potrzebne.

Natomiast w okresach, kiedy istnieje przewaga podaży energii nad popytem, jej nadmiar jest zwracany poprzez pompowanie wody z dolnego zbiornika do górnego. Sumarycznie, jak możemy zauważyć, elektrownie te nie produkują energii, ale są jej akumulatorami na określone potrzeby. Ich główną zaletą jest to, że znakomicie się sprawdzają jako uzupełnienie w sieci, gdzie produkowana jest również energia z mniej stabilnych źródeł jak słońce czy wiatr.

Które elektrownie szczytowo-pompowe stały się pierwszymi magazynami energii? Mowa dokładnie o największej w Polsce elektrowni w Żarnowcu o mocy 716 MW, a także o obiektach w Porąbce-Żarze, Dychowie, Solinie, Żydowie i Niedzicy. Łącznie wszystkie elektrownie są w stanie dostarczyć energii do sieci o łącznej mocy 1,5 GW.

Polska posiada ambitne plany budowy kolejny zapór i lokalizowania na nich elektrowni szczytowo-pompowych, aby osiągnąć zdolność magazynowania energii w ten sposób aż do 5,5-6 GW. Warto zwrócić uwagę, że to źródło energii nie jest głównym w naszym kraju z uwagi na dość umiarkowany potencjał polskich rzek. Przykładami krajów, w którym energia wodna jest jednym z ważniejszych motorów branży energetycznej, są Norwegia oraz Chiny.