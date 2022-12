Pterozaury były równie przerażające, co tajemnicze. W ich poznawaniu pomaga rekordowo stara skamieniałość

Mimo to, naukowa wiedza na ich temat nie jest pozbawiona luk. Paleobiolodzy szacują, iż poszczególne osobniki mogły mieć rozpiętość skrzydeł wynoszącą od jednego do dwunastu metrów. Pierwsza znana skamieniałość jednego z takowych pochodziła z wykopalisk przeprowadzonych w Bawarii. Do jej znalezienia doszło w 1784 roku.

Niemal 250 lat później – również na terenie Bawarii – naukowcy natrafili natomiast na rekordowo starą skamieniałość pterozaura. Okazała się ona o około milion lat starsza od dotychczas zidentyfikowanych. O szczegółach całej sprawy możemy przeczytać na łamach Fossil Record.

Zanim w ogóle cenna zawartość wapiennej formacji ujrzała światło dzienne, naukowcy musieli przeprowadzić szereg działań z niemal chirurgiczną precyzją. Po ponad 120 godzinach takich operacji, członkowie zespołu kierowanego przez badaczy z Uniwersytetu w Tybindze oraz Dinosaurier Museum Altmühltal, ujrzeli to, o czym dzisiaj piszemy. A mowa o skamieniałości sprzed 152 milionów lat.

Skamieniałość pterozaura znaleziona w Bawarii ma około 152 milionów lat

Znalezione szczątki tworzą kompletny, dobrze zachowany szkielet osobnika niewielkich rozmiarów. Brakuje jedynie fragmentu lewej żuchwy oraz lewej i prawej kości piszczelowej. Poza tym – jak wyjaśniają autorzy publikacji – szkielet jest niemal doskonale zachowany, a tworzące go kości są prawidłowo ułożone. Jego czaszka ma natomiast około 5 centymetrów długości.

Ogólnie rzecz biorąc, przedstawiciele rodzaju Pterodactylus nie są równomiernie rozłożeni w całym zakresie rozmiarów, ale przeważnie należą do odrębnych klas wielkości, które są oddzielone wyraźnymi przerwami. Okaz z Painten jest rzadkim przedstawicielem pierwszej luki między małymi i dużymi rozmiarami. Pterodaktyl z Painten w chwili śmierci był w pośrednim, i rzadko spotykanym, wieku ontogenetycznym, pomiędzy dwoma kolejnymi klasami wielkości. wyjaśnia Felix Augustin z Uniwersytetu w Tybindze

Pterozaury były gadami latającymi, które stały się przy tym pierwszymi aktywnie latającymi kręgowcami na naszej planecie. Przy ogromnej różnorodności biologicznej, zwierzęta te były w stanie dotrzeć na każdy ziemski kontynent, tworząc około 120 gatunków, które pod względem rozmiarów były do siebie kompletnie niepodobne. Wyginęły jednak, podobnie jak większość dinozaurów, w konsekwencji uderzenia planetoidy sprzed około 66 milionów lat.