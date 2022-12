Home Nauka Przezroczyste ogniwa słoneczne to Święty Graal. Nowe odkrycie pozwoliło uzyskać rekordową konwersję

Przezroczyste ogniwa słoneczne to Święty Graal. Nowe odkrycie pozwoliło uzyskać rekordową konwersję

Szyby generujące energię elektryczną, a na dodatek rozpraszające światło słoneczne i chłodzące wnętrza budynków, to Święty Graal, do którego odkrycia dąży wielu naukowców. Jeden z rozwijających je zespołów pokazał przezroczyste ogniwa słoneczne, które może nie zastąpią tradycyjnych szyb, ale będą do nich cennym dodatkiem, niczym zewnętrzne żaluzje.