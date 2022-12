Stare akumulatory z samochodów dostaną drugie życie. Niemcy przerobią je na magazyny energii

Samochody elektryczne coraz częściej goszczą na naszych drogach. Mimo że są to pojazdy nieemitujące żadnych zanieczyszczeń do atmosfery, to materiały, z jakich są zbudowane, po swoim zużyciu nie mogą być wyrzucone na zwykły śmietnik. Mowa przede wszystkim o akumulatorach, których skład jest istną tablicą Mendelejewa.

Niemiecka firma Fenecon przychodzi z gotowym rozwiązaniem, które zresztą już zaczęła stosować w praktyce. Bawarskie przedsiębiorstwo od 2017 roku zajmuje się produkcją niewielkich magazynów energii, do których elementy bierze ze starych całkowicie lub częściowo wyeksploatowanych akumulatorów z samochodów elektrycznych. W listopadzie br. firma poinformowała, że ruszyła budowa pierwszej gigafabryki, w której będą powstawać na skalę masową magazyny energii z wykorzystaniem tej technologii.

Początek budowy fabryki magazynów energii / źródło: Fenecon, materiały prasowe

Stare akumulatory przerobione na magazyny energii. Taki pomysł wykorzystała niemiecka firma

Fabryka będzie czerpać z OZE i dbać o zeroemisyjność, na ile to będzie możliwe. Na dachu olbrzymiego zakładu w Iggensbach zostaną zamontowane panele słoneczne produkujące energię potrzebną do procesów wytwórczych. Fenecon zatrudni w fabryce 90 osób, w tym jedna trzecia to będzie wyspecjalizowana kadra inżynierów. Ponadto każde stanowisko parkingowe będzie wyposażone w stację ładowania samochodów.

Budowa ruszyła już teraz, a jej ukończenie planuje się na koniec 2023 roku. Wówczas zakład powinien ruszyć z pełnią sił przerobowych. Fenecon nie prowadzi swojej inwestycji bez konsultacji społecznych – te odbyły się w minionych dniach w Iggensbach. Wizja wielkiej fabryki w niewielkim miasteczku nie spotkała się ze sprzeciwem mieszkańców, dowiadujemy się z komunikatu prasowego Fenecon.

Niestety nie wiemy nadal, jaką moc będą mieć produkowane magazyny energii i na jakie potrzeby będą mogły być wykorzystywane. Zapewne kolejne miesiące przyniosą więcej szczegółów w sprawie obiecująco się zapowiadającej inwestycji.