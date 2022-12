Uzbroi okręty w wyjątkowe możliwości. Turecki system MIDLAS VLS już po pierwszym teście

Gdyby nie sankcje USA, system MIDLAS powstałby później. Teraz Turcja chwali się swoim rodzimym VLS

VLS to specjalny rodzaj wyrzutni pocisków stosowany w okrętach nawodnych i podwodnych tak, aby po pionowym starcie zakrzywiły tor lotu i skierowały się w stronę celu. Wymaga to stosowania zaawansowanych systemów napędowych w samych pociskach, które w pierwszej chwili muszą zawalczyć z siłą grawitacji, a następnie odpowiednio wektorować swój ciąg tak, aby skierować się w stronę celu (powietrznego, nawodnego lub lądowego). Innymi słowy, pociski korzystające z VLS nie należą do tych najprostszych i tym samym najtańszych, a przede wszystkim prostych w produkcji.

Dlatego też tak ważnym wydarzeniem jest pomyślne przetestowanie pocisku ziemia-powietrze HISAR RF przez producenta rakiet Roketsan z wykorzystaniem rodzimego systemu pionowego startu o nazwie MIDLAS (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi). Daje to zielone światło do realizowania dalszych prac nad fregatami typu I z flagowym TCG ISTANBUL (F-515) na czele, który zostanie wyposażony z system MIDLAS, kiedy to wejdzie na służbę w 2023 roku.

Jeszcze kilka lat temu zakładano, że MIDLAS zostanie opracowany później, aby trafić dopiero na pokład niszczycieli TF-2000 po 2007 roku. Roketsan musiał jednak przyspieszyć prace nad nim, kiedy to w efekcie sankcji USA z 2000 roku, pewne stało się, że Turcja nie będzie mogła wykorzystać Mk 41 VLS firmy Lockheed Martin. Jak na ten moment rozwój MIDLAS idzie po myśli Turcji, a kiedy system ten trafi już na pierwsze okręty, zapewni im zdolność do obrony powietrznej poprzez wystrzeliwanie rodzimych pocisków Hisar RF, SIPER Block-1 (system obrony powietrznej dalekiego zasięgu), ATMACA oraz szeregu innych pocisków produkowanych w kraju, co zapewni tureckim okrętom szeroką gamę pocisków defensywnych i ofensywnych.