Home Nauka i technika Klasyczne akumulatory zaraz pójdą do lamusa. Oto prawdziwy zwycięzca wyścigu o dominację na rynku

Klasyczne akumulatory zaraz pójdą do lamusa. Oto prawdziwy zwycięzca wyścigu o dominację na rynku

Zapotrzebowanie na akumulatory rośnie w tempie niespotykanym nigdy dotąd. Póki co prym wiodą akumulatory litowo-jonowe, ale nie są one aż tak idealne. Alternatywą dla nich mogą być „baterie” oparte na siarce. Chińscy naukowcy poradzili sobie z jednym z kluczowych problemów tego typu akumulatorów. Czy to oznacza, że jesteśmy o krok od przełomu w tej branży?