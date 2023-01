W Polsce powstanie wielka fabryka akumulatorów do aut elektrycznych. A to dopiero początek inwestycji

Jak informuje WNP, został podpisany list intencyjny pomiędzy Adamem Drewnianym, współzałożycielem Northvolt Polska, a wójtem gminy Gręboszów, Krzysztofem Gilem. Przedmiotem umowy jest budowa zakładu produkującego akumulatory i inne części składowe do samochodów elektrycznych, który powstanie we wsi Żelichów.

Fabryka akumulatorów do aut elektrycznych to dopiero początek

Nie będzie to pierwsza fabryka w Polsce, w której produkowane będą tego typu elementy. Inwestycja ma ruszyć już w ciągu najbliższych miesięcy, a w III kwartale zacznie się produkcja pełną parą. Powierzchnia podtarnowskiego zakładu ma wynosić 2500 m2, a docelowo będzie w niej zatrudnionych 25-30 pracowników. Jak przekazał inwestor w rozmowie na antenie tarnowskiej stacji radiowej RDN, to dopiero początek inwestycji, a w ciągu kolejnych pięciu lat wyłoży on na rozwój fabryki kilkadziesiąt milionów dolarów.

Kim jest Adam Drewniany? Fabryka akumulatorów powstanie dzięki niemu

Adam Drewniany pochodzi z Gręboszowa, więc lokalizacja zakładu w jego rodzinnych stronach nie budzi zaskoczenia. Biznesmen rozwinął swoją działalność w Stanach Zjednoczonych ponad dwie dekady temu. Najpierw założył firmę South Bay Solutions w 2001 roku, a kilka lat później nawiązał współpracę z Elonem Muskiem i Teslą.

Niektóre media okrzyknęły Drewnianego „Polakiem, który uratował Teslę”. Ma to związek z sytuacją z 2012 roku, kiedy Elon Musk miał problem ze znalezieniem odpowiedniej firmy do produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych, w tym ogłoszonego wówczas Modelu S. Twórca Tesli postanowił zaufać Polakowi i jego firmie, która rozpoczęła produkcję podzespołów.

Biznesmen poza współpracą z Teslą ma na koncie również założenie Northvolt Polska, który jest rodzimym oddziałem szwedzkiego potentata na rynku ogniw i systemów bateryjnych. Ponadto Adam Drewniany założył firmę E-bility Poland, która zajmuje się produkcją rowerów elektrycznych Kumpan.