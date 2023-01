Rama tego roweru to kawał stopu magnezowego. Czym jeszcze zachwyca Tyson od Heybike?

Tyson od Heybike chwali się wyjątkową ramą i zaawansowaniem. Wagę tego elektryczny roweru jednak lepiej przemilczeć

Firma Heybike zaprezentowała model Tyson na krótko przed targami CES 2023 jako całkowicie nowy rower elektryczny w swojej ofercie. Ten jednoślad zapoczątkowuje tym samym świeżutką rodzinę w asortymencie Heybike, wyróżniając się na tle pozostałych unikalnym projektem i struktury. Kluczowym elementem w niej jest jednoczęściowa składana rama, która ma być wyjątkowa na tle wszystkich elektrycznych rowerów tej klasy i na dodatek zapewniać niską wagę, rekordową wytrzymałość i trwałość, a więc dbać o trzy potencjalnie najważniejsze kwestie w przypadku nie tylko elektrycznych rowerów.

Wspomniana jednoczęściowa rama rzeczywiście ma w modelu Tyson sens, bo z jednej strony gwarantuje, że spawy na łączeniach nie dadzą za wygraną, a z drugiej w połączeniu ze stopem magnezu jest przejawem zmaksymalizowania dbałości o możliwie najniższą wagę. Obie cechy w przypadku rowerów ze składanymi ramami są podwójnie ważne i to zwłaszcza w przypadku tych, które dbają o wygodę, co w przypadku tej propozycji Heybike przejawia się zarówno przednim, jak i tylnym amortyzatorem. Może i oba amortyzatory są skromne, ale użytkownicy z całą pewnością je docenią.

Utylitarny charakter e-bike Tyson sprowadza się do tylnego bagażnika, który wytrzymuje obciążenia do 55 kilogramów. Może więc sporo przewieźć, ale trudno się temu dziwić, jako że mimo zapewnień co do dbania o niską wagę, ten elektryczny rower waży całe 35 kilogramów. Może to cena podwyższonej trwałości, a może również obecności potężnego systemu napędowego, który obejmuje 7-biegową przerzutkę tylną, tradycyjny łańcuch i przede wszystkim aż 750-watowy silnik elektryczny w tylnej piaście oraz 720-Wh akumulator (48V/15Ah). Podczas gdy silnik zapewnia wsparcie do nawet 45 km/h, akumulator gwarantuje do 88 km zasięgu na jednym ładowaniu.

Elektryczny rower Tyson chce więc być czymś, czego klienci niekoniecznie mogą oczekiwać. Chociaż składa się do niewielkiej “kostki”, dzięki mechanizmowi składania ramy, siodełka i kierownicy, jego przenoszenie z racji 35-kilogramowej wagi będzie wyzwaniem. Dodatkowo bezszprychowe obręcze mają gwarantować niską potrzebę konserwacji… ale dlaczego w takim razie nie postawiono na wewnętrzną piastę i pasek węglowy w miejscu przerzutki zewnętrznej i łańcucha? Na osłodę tych niespójności mamy tylko zintegrowane oświetlenie, kontroler na kierownicy i hydrauliczne hamulce tarczowe. O cenie nie możemy jednak nic powiedzieć, bo zwyczajnie nadal nie została ogłoszona.