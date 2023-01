Huawei P60 Pro ma przywrócić świetność serii. Wszystko, co wiemy przed premierą

Fotograficzna seria Huawei P straciła swój dawny blask

Huawei Mate 50 Pro

Ze smartfonów Huawei z serii P korzystam od… łohoho i jeszcze trochę, a konkretnie od modelu Huawei Ascend P6 z 2013 roku. Jego następca, Ascend P7, był moim pierwszym prywatnym smartfonem chińskiego, wtedy jeszcze nie-giganta. Ale to dopiero rok później, wraz z modelem Huawei P8 (już bez dopisku Ascend) firma postawiła zrobić pierwszy krok w kierunku rewolucji na rynku mobilnej fotografii, czego potwierdzeniem był model P9. Był to pierwszy smartfon, którym robiłem zdjęcia nocne ze statywu i jak na tamte czasy powodowały one opad szczęki. Później było już tylko lepiej, czego zwieńczeniem był Huawei P30 Pro. Pierwszy smartfon, który pozwalał na robienie zdjęć nocnych z ręki z dłuższym czasem naświetlania, który do dzisiaj jest z powodzeniem użytkowany przez wiele osób w naszym kraju.

Później przyszedł kryzys związany z brakiem usług Google’a, co jednak nie przeszkodziło w tym, aby modele P40 Pro oraz genialny P40 Pro+ utwierdziły nas w przekonaniu, kto jest królem mobilnej fotografii. Coś jednak się zepsuło, bo dzisiaj już raczej mało kto pamięta, że w ogóle istniał taki smartfon jak P50 Pro. Huawei zrobił bardzo udany powrót serii Mate. Mate 50 Pro był jednym z najlepszych smartfonów 2022 roku, który ponownie pokazał, że Chińczycy nadal potrafią w mobilne aparaty. Tak przechodzimy do serii P60, na czele z modelem P60 Pro, z którym firma wiąże duże nadzieje.

Huawei P60 Pro znowu chce czarować aparatem

Raczej nikt nie będzie zaskoczony informacją, że Huawei P60 Pro ma przede wszystkim oczarować nas aparatem. Najnowsze doniesienia płynące z Chin mówią, że ma ku temu solidne podstawy. A konkretnie mówimy o aparacie głównym o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą Sony IMX888 (prawdopodobnie typu-1, na którą czekaliśmy w nieistniejącym P50 Pro+), aparacie ultraszerokokątnym o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX858) oraz aparacie 64 Mpix z teleobiektywem (OmniVision OV64B). Zdjęcia wskazują na to, że może to być obiektyw peryskopowy. Nad sprawnym działaniem aparatów będzie czuwać autorski procesor przetwarzania obrazu XMAGE, który poznaliśmy wraz z modelem Mate 50 Pro.

Huawei P60 Pro dostanie lepszy ekran względem poprzednika. Będzie to panel OLED o przekątnej 6,6 cala, ze 120 Hz odświeżaniem obrazu i rozdzielczością 1400 x 3200 pikseli (1228 x 2700 w poprzedniku). Dostarczy go firma BOE. W ekranie znajdzie się miejsce dla aparatu o rozdzielczości 32 Mpix i ma to być pojedynczy otwór, więc nie zobaczymy tu (może i dobrze) tak dużego wcięcia, jak w Mate 50 Pro, w którym mieścił się dodatkowy skaner 3D.

Przecieki zdradzają nam, że Huawei P60 Pro będzie napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ 4G, a za zasilanie będzie odpowiedzialny akumulator o pojemności 5500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 100 W oraz bezprzewodowego o mocy 50 W. To bardzo solidne liczby.

Obudowa P60 Pro bardzo przypomina tę, którą znamy z serii P40, ale tym razem z mocno wyróżniającym się aparatem głównym. Konstrukcja ma być wodoszczelna, zgodnie z normą IP68, a ekran będzie chroniony przez autorskie szkło Kunlun Glass.

Huawei P60 ze słabszym zestawem aparatów

Huawei P50 Pro

Zazwyczaj wariant podstawowy modelu P miał przynajmniej taki sam aparat główny jak model Pro. Tym razem zestaw aparatów będzie skromniejszy. Mówimy o aparacie głównym o rozdzielczości 52 Mpix (Sony IMX789 z sensorem 1/1.35″), szerokokątnym o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX858) oraz aparat o rozdzielczości 16 Mpix z teleobiektywem.

Wiemy też, że Huawei P60 dostanie układ Qualcomm Snapdragon 888+ (taki sam jak w P50 Pro) oraz akumulator o pojemności 4360 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 66 W oraz bezprzewodowego o mocy 50 W.

Huawei wraca do tradycyjnego kalendarium? Premiera serii P60 w marcu

Huawei zawsze prezentował serię P na przełomie I i II kwartału roku i nie inaczej ma być w tym przypadku. Premiera serii P60 spodziewana jest w marcu. Czyli po targach Mobile World Congress, ale kto wie, być może wraz ze starym kalendarium, firma powróci też do premier targowych.