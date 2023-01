Home Tech Mayhem to hipersoniczny zabójca idealny. USA ponownie chcą, żeby wrogowie drżeli

Określa się go mianem Mayhem i pokłada w nim ogromne nadzieje. Nie bez powodu, bo dla lotnictwa Stanów Zjednoczonych będzie to wręcz hipersoniczny zabójca idealny, który powstaje obecnie w ramach objętego tajemnicą programu Expendable Hypersonic Multi-Mission ISR and Strike.