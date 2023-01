Intel zadbał, żebyśmy nie dostali większej wydajności za darmo. Nowych procesorów nie podkręcisz

Podkręcanie procesora Intel niemożliwe. Ta funkcja trafi tylko do układów z serii K

Na początku stycznia premierę zaliczyły nowe procesory Core 13. generacji przeznaczone do stacjonarnych komputerów osobistych, czyli Raptor Lake-S. Tak jak dostępne wcześniej modele K i KF wyróżniały się poziomem TDP (PBP) na poziomie 125 watów, odblokowanym mnożnikiem i wyższymi zegarami, tak tych nowych (“bez -K”) o 65-watowym PBP nie można podkręcać, a ich taktowania są nieco niższe. Zapewne wielu liczyło jednak na to, że uda im się podkręcić je pewnym “obejściem” i zyskać darmową wydajność, ale serwis Tom’s Hardware potwierdził właśnie, że to niemożliwe.

Czytaj też: Patrzę na wyniki i nie dowierzam. Wydajność Core i5-13500 potwierdza międzygeneracyjną rewolucję

[…] “zablokowanych” przez Intela modeli spoza serii -K Raptor Lake nie da się podkręcić, tak jak układów poprzedniej generacji Alder Lake. Sprawdziliśmy, że procesory poprzedniej generacji można jeszcze podkręcać, ale niestety nowszych modeli już nie. Według naszych kontaktów branżowych nie wygląda na to, by sytuacja miała się w najbliższym czasie zmienić – czytamy w serwisie Tom’s Hardware.

Czytaj też: To już szaleństwo. Intel Core i5-13400 może i będzie szybki, ale za to pożre mnóstwo prądu

Przed rokiem Intel dał ciała, publikując przypadkowo mikrokod, który umożliwił producentom płyt głównych zaszycie wśród funkcji modeli z górnej półki opcji prostego podkręcania procesorów poprzez manipulację BCLK (Base Clock – zegar podstawowy). Dzięki temu podkręcanie procesorów Alder Lake spoza serii K stało się i nadal jest możliwe (ze stosownymi zmianami w mikrokodzie), ale wymaga odpowiedniej płyty głównej, pozwalającej ustawiać właśnie parametr BCLK.

Czytaj też: Overclocking nie jest potrzebny. Intel Core i9-13900KS przebił magiczną barierę

Wbrew pozorom, nie jest to kolejna zwyczajna opcja, którą można regulować, a coś powiązanego ze specjalnym układem. Ten jest zainstalowany jako oddzielny komponent na płycie głównej i kontroluje zegar bazowy (BCLK) wszystkich głównych elementów systemu, a w tym również procesora. Powodem, dla którego nie wszystkie płyty główne mają ten pozornie kluczowy element, jest fakt, że same procesory Alder Lake mają już wbudowany bezpośrednio w siebie taki układ, co tyczy się również rodziny Raptor Lake. Z drugiej jednak strony nadal możemy ustawić procesor w trybie wydłużonego pozostawania w trybie turbo, o ile zapewniamy mu odpowiednie chłodzenie.