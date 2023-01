Home Tech Tak będą wyglądały okręty wojskowe przyszłości. Staną się istnymi statkami-matkami

Należący do General Dynamics oddział NASSCO przypomniał o sobie światu wyjątkową modyfikacją Ekspedycyjnych Baz Morskich, czyli specjalnym typie okrętów w strukturze Marynarki Wojennej USA. Zapewnia nam to wgląd w to, jak będą wyglądały okręty wojskowe przyszłości, które wedle tej wizji staną się istnymi statkami-matkami.