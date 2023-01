Amerykanie pokazali opancerzony wóz bojowy przyszłości. Nowoczesny Stryker prezentuje sobą wyjątkowe połączenie

StrykerX to próba pokazania Armii USA, czego ta aktualnie potrzebuje w swoim arsenale. O produkcji nie wiadomo nic a nic

StrykerX jako opancerzony wóz bojowy przyszłości doczekał się wszystkich innowacji i zmian, które zyskały na znaczeniu w ostatnich latach. Te będące na służbie od 2002 roku pojazdy bojowe są wprawdzie stale unowocześniane, aby jeszcze lepiej spisywać się na polach bitew, ale mimo tego żadna z wcześniejszych zmian nie była tak rozległa oraz imponująca. Mam nawet wrażenie, że gdyby StrykerX doczekał się wariantu produkcyjnego w takiej albo przynajmniej podobnej formie, to ustanowiłby nową podkategorię opancerzonych wozów bojowych, bo na tle takiego rosyjskiego BTR-80, a nawet BTR-90 sprawia wrażenie całkowicie nowego rodzaju sprzętu.

Zacznijmy od tego, że StrykerX doczekał się nie tylko zmian w uzbrojeniu. Firma stwierdziła, że nowoczesny opancerzony wóz bojowy nie może nie mieć hybrydowego układu napędowego, który zapewniałby wysoką wydajność na drodze i zwiększoną skrytość w strefach zagrożenia. Dodatek elektrycznego trybu ma sprawić, że załogi StrykerX nie zdradzi warkot silnika czy dostrzegalne na kamerze termowizyjnej źródła ciepła (silnik, wylot spalin). A jeśli już o załodze mowa, w nowym Strykerze oddział piechoty transportowany na tyle miałby więcej miejsca do dyspozycji, a przed ruszeniem do boju każdy żołnierz mógłby obejrzeć otoczenie z poziomu samego pojazdu bez narażania się na ostrzał, dzięki “prześwitującemu pancerzowi”. To jednak tylko fikuśna nazwa na działające w tandemie wyświetlacze wewnętrzne oraz rozstawione na pojeździe kamery optyczne, które transmitowałyby obraz w czasie rzeczywistym.

Największe wrażenie robi jednak samo wyposażenie bojowe wozów StrykerX, bo te względem oryginalnego projektu doczekałyby się:

Wyrzutni łącznie czterech dronów (np. Switchblade 300, czyli obserwacyjno-bojowych latających bezzałogowców kamikadze)

Wyrzutni pocisków ziemia-powietrze Hellfire do zwalczania śmigłowców oraz większych dronów

Wyrzutni pocisków przeciwpancernych Javelin

Systemów broni laserowej oraz mikrofalowej do zestrzeliwania dronów

Nowej 30-mm armaty o dużej mocy (obecnie planowana zmiana w nowych wariantach Strykera)

Uzbrojenie zawsze przyciąga najwięcej uwagi, ale jako że mowa tutaj o opancerzonym wozie bojowym z kierowcą za kółkiem i oddziałem “na tyle”, ten zyska znacznie więcej z 360-stopniowego systemu wizyjnego z automatycznym wykrywaniem celów, ogólnej automatyzacji, bezpośredniej współpracy pokładowych systemów z dronami czy wielodomenowego systemu łączności. Wzmianka o tym ostatnim jest o tyle ważna, że wojsko USA dąży obecnie do połączenia dosłownie wszystkiego na polu bitwy tak, aby zarówno oddziały, jak i dowództwo miało możliwie najlepsze pojęcie o aktualnej sytuacji na froncie.