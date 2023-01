Oświetlenie kropli wody daje niesamowity efekt. Prosty zabieg może zapewnić rewolucję

O szczegółach swojego pomysłu piszą na łamach Physical Review Letters. Z przekazanych informacji wynika, że wiązka światła skierowana na kroplę wody może sprawić, iż promienie będą odbijały się od wewnętrznej ściany kropli, krążąc w kółko. W pewnym momencie zajdzie zjawisko rezonansu, co można byłoby porównać do nietypowego zachowania dźwięków wewnątrz Katedry św. Pawła w Londynie.

Ostatecznie sprawia to, iż kropla jest podświetlona, ponieważ światło zostało uwięzione w jej wnętrzu. Kiedy kropla kurczy się na skutek zjawiska parowania, wydaje się błyskać. Wykorzystując tzw. szczypce optyczne naukowcy są w stanie uwięzić kropelkę wody za pośrednictwem wiązek lasera skierowanych na nią z dwóch różnych stron. W takich okolicznościach wiązka ulega załamaniu w kropli wody i rozprasza się, zatrzymując światło wewnątrz.

Podświetlenie kropli wody sprawia, że zachowuje się ona niczym widoczny gołym okiem model atomu

W toku dodatkowych obserwacji autorzy zauważyli, że kropla błyska na podobnej zasadzie jak elektron emitowany z atomu pod wpływem światła o różnej długości fali. Udało się nawet wyjaśnić, jak rezonanse odpowiadają poziomom energetycznym atomu. Kropla stała się więc modelem atomu, a skoro można zmieniać jej rozmiar, to stwarza to dodatkowe możliwości. To powinno przełożyć się na dodatkowe opcje z zakresu analizy sposobów rozpraszania światła i rozumienia funkcjonowania atomów.

A jak się pewnie domyślacie, kropla wody jest “nieco” większa od atomu. Jak bardzo? Jakieś 100 tysięcy razy. W stosunkowo prosty sposób można więc otrzymać model atomu widoczny gołym okiem. Widmo rozproszonego światła z kropli wody dostarcza danych, które mogą okazać się bezcenne w kontekście pomiaru szybkości parowania mikroskopijnych kropel z dużą precyzją. Dotyczyłoby to cieczy innych niż woda i mogłoby być przydatne w analizach poświęconych kroplom aerozolu w inhalatorach używanych do podawania leków czy badaniach jakości wody.