Plastik i gazy cieplarniane przekształcą w paliwo, a to wszystko w niecodziennych okolicznościach

Stoją za nią naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge, którzy proponują, by upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. W efekcie można przeszktałcać plastik i dwutlenek węgla w tlenek węgla oraz kwas glikolowy. Imponujące? Pewnie, ale robi się jeszcze ciekawiej, gdy wspomnimy, że cała reakcja zachodzi w obecności energii pozyskiwanej ze słońca. Szczegóły na ten temat są dostępne w Nature Synthesis.

Czytaj też: Dodali cement do paneli słonecznych. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania

Przedstawiamy wszechstronną platformę fotoelektrochemiczną do konwersji CO 2 , która jest sprzężona z przekształcaniem plastiku. Fotokatoda oparta na perowskicie umożliwia integrację różnych katalizatorów redukcji CO 2 , takich jak molekularna porfiryna kobaltowa, stop Cu 91 In 9 i enzym dehydrogenazy mrówczanowej, które produkują odpowiednio CO, syngaz i mrówczan.

wyjaśniają badacze