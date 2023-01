Te panele słoneczne są całkowicie czarne. Produkują je w malutkim kraju, który wyrasta na potęgę

Słoweński producent ogniw fotowoltaicznych Bisol przedstawił w ostatnich dniach zupełnie nowy produkt, jaki planuje wypuścić w najbliższych tygodniach na rynek. Z takimi panelami słonecznymi się jeszcze nie spotkaliśmy, ponieważ są one całkowicie czarne – dowiadujemy się z informacji prasowej europejskiego potentata w branży fotowoltaicznej.

Tylko pozornie wydaje się nam, że standardowe panele słoneczne są czarnego koloru. Mimo, że same moduły fotowoltaiczne są ciemnej barwy, to nie jest to pełna czerń. Ponadto ramy i obudowa paneli najczęściej są produkowane w dużo jaśniejszych kolorach. W takiej formie panele słoneczne nie zawsze tworzą estetyczny element krajobrazu. O ile na dachach potrafią „wtapiać się” w kolor dachówki, to w innych miejscach wokół domu już tak ładnie nasze domowe elektrownie nie wyglądają. Nie wspominając o publicznej przestrzeni.

Całkowicie czarne panele słoneczne. To dopiero pierwszy z palety kolorów, jaki zostanie wypuszczony

Bisol stworzył pierwszą serię paneli całkowicie czarnych, aby właśnie ułatwić komponowanie ich z otoczeniem. Zdaniem twórców, ogniwa będą nadawać się do użytku domowego. Seria czarnych paneli będzie dostępna w sprzedaży od lutego 2023 roku w trzech wersjach: 400W, 410W i 420W. Tego typu ogniwa dają wydajność konwersji energii rzędu 20,5-21,5 proc. Jest to wartość o około 1 pp. mniejsza od „standardowych paneli”. Olbrzymią zaletą ich jest zakres temperatur, w jakich mogą pracować panele tej generacji, a jest to spektrum od -40 do 85 st. Celsjusza.

Słoweński producent chwali się jeszcze, że na wiosnę 2023 wypuści różnokolorowe wersje paneli słonecznych, które mają dobrze się sprawdzać na elewacjach i dachach budynków o różnej roli, w tym budynkach historycznych. Chociaż otrzymujemy w tym przypadku produkt o mniejszej wydajności, ale jest on bardziej dostosowany kolorystycznie do konkretnych potrzeb.

Czy panele słoneczne od Bisola znajdą rzesze fanów? To zależy od intencji kupujących – jeśli nadal wydajność paneli będzie celem nadrzędnym, to wkrótce wiele fasad budynków i ich otoczenie będzie „zanieczyszczone” bezstylowymi ogniwami. Miejmy nadzieję, że jednak pragmatyzm zostanie połączony z poczuciem estetyki.