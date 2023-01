Specyfikacja Patriot Viper Venom 2×16 GB 6200 MHz CL40

Pamięci zapakowane są w większy karton, ale w środku jest tylko naklejka z logo. Gwarancja jest dożywotnia, więc tutaj mamy zapewnione bardzo długie wsparcie w razie problemów.

Do testów otrzymałem modele o taktowaniu 6200 MHz i opóźnieniach CL40-40-40-76. W sprzedaży są jednak jeszcze wersje od 5200 MHz do 7400 MHz, o różnych opóźnieniach. Pojemność kości to 2x 16 GB, ale tutaj ponownie możecie też zdecydować się na wersje 2x 32 GB lub 2x 8 GB, ale o innej specyfikacji. Możecie więc wybierać spośród całkiem sporej ilości różnych wersji pamięci Viper Venom.

Patriot Viper Venom 2×16 GB 6200 MHz CL40 pracują z napięciem 1,35 V. Warto tutaj zwrócić jednak uwagę, że zapisane mamy łącznie trzy profile XMP. Oprócz domyślnych parametrów mamy też 6000 MHz CL 36-36-36-76 oraz 5600 MHz CL 36-36-36-68. Obra pracują przy napięciu 1,25 V. Pamiętajcie tylko, że na platformie Intela będą one działały przy Gear 2. Wysokość pamięci to ok. 43 mm, czyli podobnie do kości G. Skill Z5 RGB. Nie są to więc jakoś wybitnie wysokie konstrukcje, ale też nie są najniższe jak na brak podświetlenia. Za same kości odpowiada SK Hynix.

Testowane moduły wyglądają ok. Są one całe czarne i mają srebrne oraz czerwone akcenty. Może wybitnie nie będą się wyróżniały, ale jak nie lubicie zbyt dużej ilości podświetlenia w obudowie, to będziecie zadowoleni. W sprzedaży są kości z dopiskiem RGB, więc jeśli na tym Wam zależy to możecie wybrać trochę inną wersję.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-13900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Dysk Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Patriot Viper Venom 2×16 GB 6200 MHz CL40

Testy przeprowadziłem po włączeniu profilu XMP w BIOS. Wykorzystałem tutaj Cinebench R23 – test jednowątkowy i wielowątkowy. W przypadku 7-zip sprawdziłem ile trwa pakowanie 1353 plików o wadze 2,92 GB oraz 1 pliku o wadze 9,31 GB. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W Corona Benchmark i V-Ray Benchmark wykorzystałem testy udostępnione przez producentów. W AIDA64 sprawdziłem wydajność w 4 dostępnych benchmarkach.

W dalszym etapie sprawdziłem wydajność w 3DMark Time Spy. Wykorzystałem także cztery gry działające w rozdzielczości 1920 x 1080. W Total War Saga: Troy wybrałem benchmark Siege i ustawienia Ultra. Far Cry 6 to również test wbudowany i ustawienia Ultra. W Civilization VI ponownie ustawienia to ultra i wybrałem benchmark graficzny. W przypadku Shadow of the Tomb Raider ustawienia to Najwyższe, a testy przeprowadziłem w lokacji Kuwak Yaku.

W programach przewaga nad znacznie wolniejszymi Kingstonami nie jest może wybitnie duża w większości przypadków. Największe różnice widać przy kompresji paczki plików czy w AIDA64, poza tym wyniki są dosyć bliskie. Natomiast w grach widać już znaczny zysk klatek na sekundę we wszystkich testowanych tytułach. W szczególności więc do tych zastosowań warto zainwestować w szybsze kości.

Podkręcamy Patriot Viper Venom 2×16 GB 6200 MHz CL40

OC wykonałem przy zachowaniu napięcia oraz opóźnień zapisanych w profilu XMP. Udało mi się uzyskać stabilne 6800 MHz. Praktycznie bez wysiłku możecie zyskać 600 MHz, co jest świetnym wynikiem.

Widać, że pamięci po OC oferują wyższą wydajność i zapewniają dodatkowe fps w grach. Jeśli więc chcecie podkręcać pamięci to w tym przypadku warto to zrobić tym bardziej, że tak jak pisałem – można to zrobić bez ruszania pozostałych parametrów.

Test Patriot Viper Venom 2×16 GB 6200 MHz CL40 – podsumowanie

Patriot Viper Venom 2×16 GB 6200 MHz CL40 to dosyć tanie kości, które kupicie za ok. 850 zł. Nie znalazłem w sklepach niczego tańszego o taktowaniu 6200 MHz, choć trochę droższe (ok. 950 zł) mają niższe opóźnienia (lub większe taktowanie). W tej cenie zdecydowanie jednak polecam zakup testowanych modułów.

Są one dobrze wykonana i jeśli nie lubicie RGB to powinny przypaść Wam do gustu (choć wersja z RGB też jest w sprzedaży). Mamy również bezproblemowo działający profil XMP. Pamięci bardzo dobrze wypadły w testach. W szczególności w grach widać przewagę i dodatkowe fpsy w stosunku do pamięci 5200 MHz. Testowane moduły możecie łatwo podkręcić i zyskać 600 MHz. Jest to znakomity wynik, który osiągnąłem bez zmiany innych parametrów.

Jeśli więc szukacie pamięci DDR5 ok. 6200 MHz to zdecydowanie warto zwrócić uwagę na testowane moduły. Moim zdaniem będziecie z nich w pełni zadowoleni.