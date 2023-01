Tę obudowę dręczy problem, który może napsuć wiele krwi. Mamy rozwiązanie

Riser w obudowie Fractal Design Ridge dręczy problem z PCIe 4.0. Jego rozwiązanie jest jednak proste

Firma Fractal Design wprowadziła w zeszłym roku do sprzedaży obudowę Ridge, którą mieliśmy już okazję przetestować. To przykład dosyć unikalnego modelu, bo producentowi udało się upchnąć w formacie SFF (355 x 95 x 374 mm) wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścić płyty mini ITX, cztery dyski 2,5 cala, karty graficzne o długości do 335 mm, chłodzenie procesora o wysokości do 70 mm oraz dwa 140 mm wentylatory. Najbardziej imponującą w tym zestawieniu jest sama długość karty, której montaż jest możliwy tylko i wyłącznie za sprawą dodatku risera PCIe 4.0. To właśnie on okazał się wadliwy.

Dołączony do obudowy riser wedle producenta spełnia standardy PCI-Express 4.0, ale użytkownicy zaczęli zgłaszać z nim problemy po wpięciu w niego nowszych kart, działających na interfejsie PCIe 4.0. Problem jest spory, bo ten riser, czyli swoista “przedłużka” dla slotu PCIe x16, która pozwala w tej obudowie zamontować kartę w pozycji wertykalnej, dręczy fabryczna wada konstrukcyjna. O ile jego współpraca z kartami PCIe 4.0 jest problematyczna, tak radzi sobie poprawnie z niższym standardem (PCIe 3.0), dlatego Fractal sugeruje klientom przełączenie trybu działania slotu PCIe x16 z PCIe 4.0 na PCIe 3.0, co można zrealizować z poziomu BIOS-u.

Czyżby więc sprawa została załatwiona i można rozejść się do domu? Nie do końca. Fractal obecnie przyjmuje zgłoszenia od niezadowolonych klientów i pracuje nad rozwiązaniem. Producent ma nadzieje, że uda mu się “przywrócić” stabilność risera w trybie PCIe 4.0, ale do momentu, aż uda się to zrobić, specyfikacja obudowy Fractal Design Ridge będzie odzwierciedlać rzeczywistość, czyli wspominać o kompatybilności risera z PCIe 3.0. Na całe szczęście samo zmienienie standardu działania slotu na płycie z PCIe 4.0 na PCie 3.0 nie zabiera wiele wydajności – zwykle nie więcej, niż 2/3 procent.