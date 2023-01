Halo, Samsung? Chyba najwyższa pora, by laptopy Galaxy Book 3 pojawiły się w Polsce

Co wiemy o laptopach Samsung Galaxy Book 3?

Najnowsze doniesienia na temat serii Galaxy Book 3 mówią o modelach Galaxy Book 3 Pro i Galaxy Book 3 Ultra. Pierwszy pojawi się w dwóch wariantach – 14 i 16-calowym. Oba z ekranami AMOLED o rozdzielczości 3K, procesorami Intel Core i5-1340P lub Core i7-1360P, 16 GB pamięci RAM (DDR5) i dyskiem NVMe SSD PCIE Gen4 o pojemności do 1 TB. Do tego zintegrowana grafika Intel Iris Xe.

Mniejszy laptop ma mieć zaledwie 11 mm grubości i obudowę o masie 1,2 kg, w której znajdzie się akumulator o pojemności 64 Wh. Większy to odpowiednio 13 mm, 1,6 kg i 76 Wh. Oba modele będą ładowane z mocą 65 W i fabrycznie zaoferują Windowsa 11.

Nie ukrywam, że w tym momencie zaświeciły mi się oczy na myśl o ładowaniu przez port USB-C. Gdyby tak było, to może Samsung, wzorem Huaweia, zaoferuje tę samą moc ładowania dla smartfonów i laptopów? To byłaby prawdziwa rewolucja w ofercie firmy.

Galaxy Book 3 Ultra zapowiada się na prawdziwą bestię. 16-calowy laptop z ekranem AMOLED o rozdzielczości 2880 x 1880 pikseli ma oferować procesor Intel Core i9-13900H, do 32 GB pamięci RAM (LPDDR5), dysk SSD 1 TB (NVMe, PCIE Gen4) i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4070. Do tego głośniki AKG z Dolby Atmos, akumulator o pojemności 76 Wh ładowany mocą aż 136 W, a to wszystko w obudowie o masie 1,8 kg i grubości 17mm.

Laptopy Samsunga wzbudzają dobre wspomnienia. Niedawno mogły pojawić się w Polsce

Samsung ma w swojej historii bardzo udane, ale niestety częściowo porzucone sprzęty. Są wśród nich aparaty fotograficzne i właśnie laptopy. Posiadacze tych drugich nierzadko korzystają z nich do dzisiaj i słyszę o nich bardzo pozytywne opinie. Samsung miał pewną przerwę w produkcji laptopów, a kiedy do niej wrócił, kolejne urządzenia sukcesywnie omijały polski rynek.

Mogło się to zmienić w 2021 roku, kiedy laptopy Samsunga miały ponownie pojawić się nad Wisłą. O ile mnie pamięć nie myli, debiut sklepowy był przekładany aż cztery razy i ostatecznie… nie nastąpił. Samsung miałby w Polsce spore pole do popisu i mógłby rzucić rękawice bardzo dobrym i popularnym u nas laptopom Huawei. Może tym razem firma zmieni zdanie? Przekonamy się o tym podczas premiery, która odbędzie się 1 lutego 2023 roku.