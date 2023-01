Test Tenda TX2 Pro. Tani domowy router Wi-Fi 6

Ekologiczne zacięcie i przewodowa wpadka, czyli zestaw Tenda TX2 Pro

Prosty karton, w nim ekologiczna kartonowa wypraska w formie ochrony, a w wytłoczeniach sam router, dokumentacja, przewód zasilający zakończony wtyczką 5,5 mm i połączony do kompaktowego zasilacza oraz 1-metrowy przewód Ethernet w białej płaskiej osłonce. Jaka jest jego kategoria? To już tajemnica, bo producentowi albo nie chciało się precyzować takich szczegółów, albo dobiera te przewody zależnie od dostępności. Oczywiste wydaje się jednak, że przewód ten poradzi sobie z prędkościami rzędu 1000 Mb/s gwarantowanymi przez porty.

Projekt i jakość wykonania

Forma routera Tenda TX2 Pro jest raczej prosta, ale jednocześnie odważna i futurystyczna. Kształt bryły o wielkości 238 x 144 x 40 mm przypomina bowiem coś w rodzaju ośmiokąta, którego poszerzono ku górnej krawędzi i wzorowano na charakterystycznych muszlach, poszerzając każdą z linii wychodzących od rogu “ku górze”. W grę wchodzi oczywiście całkowicie plastikowa obudowa, ale o jakości, do której trudno się przyczepić.

Czytaj też: Black Friday – przyśpiesz Internet z routerami Tenda

Należy jednocześnie pamiętać, że pięć dołączonych ~20 cm anten o typowym zakresie regulacji (producent zamontował trzy na tyle i dwa po bokach) również trochę tego miejsca zajmie. Same anteny są praktycznie najciekawszym elementem tego routera, bo na spodzie dojrzymy jedynie podziurkowany panel (w imię chłodzenia) oraz cztery plastikowe i niestety niezabezpieczone antypoślizgowymi podkładkami nóżki. W razie potrzeby możecie zamontować router również na ścianie, ale o elementy montażowe musicie zadbać sami.

Poza tym router doczekał się prostej diody funkcyjnej na froncie oraz dosyć tradycyjnego zestawu portów na tyle, bo mowa o trzech portach LAN (w tym jednym obsługującym tryb IPTV), jednym porcie WAN (cała czwórka obsługuje połączenia 1 Gb/s, czyli 1000 Mb/s), przycisku resetu i aktywowania WPS oraz złączu zasilania.

Konfiguracja oraz wspierane funkcje i technologie

Tenda TX2 Pro jest banalny we wstępnej konfiguracji. Musimy tylko podłączyć router do zasilania, połączyć się z Wi-Fi i pobrać aplikację mobilną, w której ustawimy nazwę i hasło sieci. Konfiguracja z poziomu komputera wymaga już połączenia go przewodem RJ-45 i udania się na stronę tendawifi.com.

Bardziej zaawansowana konfiguracja jest dostępna po wpisaniu w pole adresu przeglądarki 192.168.0.1 i kiedy tylko w nią wejdziemy, oprogramowanie zasugeruje nam aktualizacje do najnowszej wersji. Po przejściu przez ten proces, będziemy w stanie podejrzeć topologie naszej sieci, a po kliknięciu w testowany router, otrzymamy m.in. możliwość podejrzenia podłączonych urządzeń oraz szczegółów co do tego, jak bardzo eksploatują nasze połączenie. Można to regulować z poziomu tego samego menu, dostosowując limit pobierania i wysyłania albo całkowicie zablokować problematyczny sprzęt, wpisując go na czarną listę.

Ciekawym dodatkiem jest też automatyczna optymalizacja, ale w moich warunkach proces ten nie poprawił jakości połączenia w żadnym stopniu. Jednak ta funkcja jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej w kwestii tego, co Tenda dla nas przygotowała. Szczerze mówiąc, jestem wręcz zachwycony interfejsem, do którego dostajemy dostęp i prostotą poszczególnych ustawień.

Powód mojego zachwytu możecie podejrzeć powyżej – w tę konfigurację po prostu aż chce się klikać i nawet użytkownicy nieobeznani specjalnie ze sprzętami sieciowymi z całą pewnością sobie z nią poradzą. Całkowicie zieloni powinni zainteresować się głównie opcją ustawienia trybu pracy routera, a ci bardziej zaawansowani docenią: m.in.

sieć dla gości

prozaicznie łatwy do ustawienia tryb rodzicielski

ustawienia zapory

filtrowanie adresów MAC

ustawianie strefy zdemilitaryzowanej

możliwość scalenia 2,4 i 5 GHz sieci w jedną

Tenda TX2 Pro – test w praktyce

Po przeprowadzeniu testów Tenda TX2 Pro odnoszę wrażenie, że to router idealny do stawiania sieci zwłaszcza w mieszkaniu, w którym pięć 6-dBm anten poradzi sobie śpiewająco. Trzy gigabitowe porty można wykorzystać do podpięcia komputera, drugiego routera w formie Access-Pointu i drukarki lub telewizora, ciesząc się dostępem do wydajnej sieci Wi-Fi 6 na przestrzeni do 50 metrów kwadratowych.

Czytaj też: Ma LED-y, ekran dotykowy i wyświetla emotki. Nie, to nie komputer do gier, a kosmiczny router Wi-Fi 7

Dba o to technologia OFDMA i MU-MIMO, choć oczywiście tylko wtedy, kiedy może obsłużyć dany sprzęt. Tyczy się to również trybu koncentrowania połączenia Wi-Fi dla jednego urządzenia, któremu daleko do ideału w momencie, kiedy w sieci jest połączonych wiele urządzeń usilnie dopraszających się o transfer. Jeśli już o tym mowa, w specyfikacji możemy przeczytać, że sieć 5 GHz obsługuje transfer do 1201 Mb/s, a 2,4 GHz do 300 Mb/s.

Jak z kolei sprawdza się to w praktyce? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie powyżej na wykresach testów wykonanych z wykorzystaniem smartfonu z obsługą Wi-Fi 6 w dwupiętrowym domu o metrażu ponad 100 metrów kwadratowych. Wynika z nich, że TX2 Pro spisuje się wzorowo przy połączeniu 5 GHz, gwarantując stabilne połączenie wszędzie, oprócz kompletnie patowych sytuacji, kiedy sygnał musi pokonać nie tylko spory dystans, ale też znaczne przeszkody. W taskich sytuacjach pomaga jednak ciągle dostępne połączenie 2,4 GHz.

Test Tenda TX2 Pro – podsumowanie

Dostępność Tenda TX2 Pro nie jest jeszcze dostępny w sklepach, więc trudno powiedzieć cokolwiek nawet na temat ceny, która nie została ujawniona przez producenta. Mam jednak pewność, że nie przekroczy ona 250 złotych, a zapewne nawet i poziomu 220 złotych, bo TX2 Pro to po prostu router z rodzaju tych, po które sięgają “typowi Kowalscy”, którzy nawet przy Wi-Fi 6 nie potrzebują modelu z górnej półki.

Czytaj też: Szyba w oknie zamiast routera Wi-Fi. W Arabii Saudyjskiej powstał zupełnie nowy sposób przesyłu danych

Kiedy więc już ten model trafi do sprzedaży, nie musicie się go wystrzegać, a jeśli będzie kosztował mniej niż 200 zł, polujcie na niego tak samo, jak na najbardziej opłacalny zestaw Lego. Nie ważne, czy oczekujecie stabilnego połączenia specjalnie z myślą o konferencjach, czy może po prostu grach kompetetywnych – na TX2 Pro się nie zawiedziecie… o ile wiecie, czego możecie oczekiwać.

Wymień stary router na nowy

Od 16 stycznia Tenda startuje z promocją z siecią sklepów Komputronik. Jak nazwa wskazuje, będzie można wymienić stary router na nowy i to z obniżoną ceną. Zasady promocji są proste. Wchodzimy na stronę promocjetenda.pl, wypełniamy formularz, zamieszczamy w nim zdjęcie swojego starego routera i dostajemy rabat na zakup nowego. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.