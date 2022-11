Ma LED-y, ekran dotykowy i wyświetla emotki. Nie, to nie komputer do gier, a kosmiczny router Wi-Fi 7

Firma TP-Link pokazała swój flagowy router Wi-Fi 7 dla konsumentów. BE900 jest wyjątkowy nie tylko przez oferowane transfery

W technologii bezprzewodowej Wi-Fi 7 transfery zbliżają się do poziomu 40 Gb/s, częstotliwości obejmują pasmo 2,4-, 5- i 6-GHz, a dodatki technologiczne obejmują m.in. technologię MLO (Multi-Link Operation), łączącą wiele kanałów na różnych pasmach częstotliwości. Wszystko to razem ma pozwolić na bardziej stabilne strumieniowanie 8K i granie w chmurze i mówi się nawet, że finalnie Wi-Fi 7 usunie nawet potrzebę stosowania przewodów do niektórych zastosowań. Innymi słowy, na rynku będzie się wiele działo, a potwierdzeniem tego jest wręcz kosmiczny router Wi-Fi 7 od TP-Link, którego forma podkreśla innowacyjność połączenia.

Oczywiście wspomniane wartości są granicą technologiczną, na której wykorzystanie trochę poczekamy. Zanim to nastąpi, producenci będą oferować mniej zaawansowane routery i flagowy BE900 firmy TP-Link jest tego świetnym przykładem. Obsługuje bowiem prędkości do 24 Gb/s, a więc znacznie mniej od wspomnianych wcześniej 40 Gb/s, ale to i tak ponad dwa razy większe prędkości, niż miał do zaoferowania jego poprzednik (obsługujący Wi-Fi 6E).

BE900 zaskoczył jednak świat nie swoją specyfikacją, a funkcjami i możliwościami. Nie jest to bowiem tradycyjny router, a coś z “nowej ery routerów”, co poniekąd przypomina miniaturową obudowę komputera o finezyjnym wcięciu w połowie. Na froncie tego modelu można wyświetlać różne emotki, dzięki panelowi z diodami LED, pod którym znalazł się dotykowy wyświetlacz. Na nim możemy podejrzeć godzinę, pogodę lub statystyki użycia sieci. Innymi słowy – nie tylko obsługa Wi-Fi 7 tłumaczy jego cenę wynoszącą 699,99 dol.

Wchodząc w szczegóły specyfikacji, BE900 zapewnia możliwość łączenia połączenia 10Gb SFP+Fiber WAN oraz dodatkowy 10Gb port WAN, który może być również używany jako połączenie LAN. Poza tym domową sieć można oprzeć o cztery dostępne porty Ethernet 2,5Gb. cztery porty ethernet 2.5G, aby zbudować sobie szybką sieć przewodową i w razie potrzeby korzystać z OpenVPN i prywatnej sieci dla urządzeń Internetu Rzeczy.

Na bezpośredni zakup TP-Link BE900 trochę jednak poczekasz, bo ten będzie dostępny w przedsprzedaży od 31 grudnia, a jego wysyłka nastąpi dopiero w pierwszym kwartale 2023 roku. Pamiętaj jednocześnie, że sam router do Wi-Fi 7 nie wystarczy, bo potrzeba też kompatybilnego z tą siecią urządzenia docelowego (smartfona/laptopa).