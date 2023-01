Chcieli zatrzymać zmiany klimatu i wystrzelili chemię do atmosfery. Decyzja władz była stanowcza

W 2022 roku startup Make Sunsets przeprowadził testy z wystrzeleniem do stratosfery dwóch balonów napełnionych dwutlenkiem siarki. Miała to być próba zatrzymania globalnego ocieplenia. Testy przeprowadzono na terenie Meksyku. Jak informuje The Verge, władze kraju będą teraz chciały zakazać kolejnych tego typu eksperymentów bez naukowego potwierdzenia ingerujących w skład atmosfery.

Głównym powodem dla przeprowadzenia prób przez Make Sunsets było to, że dwutlenek siarki emitowany przez wulkany podczas megaerupcji przyczyniał się w przeszłości do ochłodzenia klimatu na Ziemi. Firma, którą dopiero założono w październiku 2022 roku, wystrzeliła na dużą wysokość dwa balony zawierające mniej niż 10 gram dwutlenku siarki. Nie śledziła ona dalej, co się z nimi stało, czy się robiły i wypuściły gaz do stratosfery, czy nie.

Taka ilość dwutlenku siarki, jaką zastosowano podczas testów, nie spowodowała raczej wielkiej szkody, ale sam epizod przeprowadzenia tego typu testu bez potwierdzenia naukowego i jakichkolwiek pozwoleń był niebezpiecznym precedensem, który może otworzyć drogę do kolejnych prób.

Zmiany klimatu powstrzymamy dwutlenkiem siarki? Poczekajmy jeszcze z takimi decyzjami

Nie zostało potwierdzone naukowo, że sztuczna iniekcja dwutlenku siarki do atmosfery wpłynie ochładzająco na klimat, ani tym bardziej nie wiadomo, ile trzeba byłoby tego gazu dokładnie wprowadzić. MIT Technology Review podaje informacje od Janosa Pasztora z Carnegie Climate Governance Initiative, które jest organizacją nadzorującą prace geoinżynieryjne związane z próbami sztucznej zmiany klimatu:

Obecny stan nauki nie pozwala nam, aby odrzucić lub zaakceptować (takie próby, przyp.red.), nie mówiąc już o ich wdrażaniu. Kontynuowanie testów na tym etapie to bardzo zły pomysł.

Dowiadujemy się również, że istnieje swoisty zakaz dla wszelakich wielkoskalowych geoinżynierskich prób zmiany klimatu, a został on wprowadzony przez ONZ w 2010 roku. Nie dotyczy on badań naukowych na małą skalę. Przedstawiciele Make Sunsets twierdzą, że testy przeprowadzili w tym właśnie celu.

Trudno w to do końca uwierzyć, ponieważ startup pomimo wycofania się z dalszych prób wystrzelenia dwutlenku siarki oferuje sprzedaż „dawek chłodzących”, czyli grama dwutlenku siarki po 10 dolarów za sztukę, które możemy na własną rękę sobie wypuścić w powietrze.