Intel Battlemage zbliża się wielkimi krokami. Wiemy, w jaki sposób niebiescy chcą powalczyć z Nvidią i AMD

Doświadczenie zebrane, więc teraz czas na rewolucje. Karty graficzne Intela nowej generacji zetrą wpadkę z Alchemist

Pamiętacie jeszcze o kartach graficznych Intela? Mowa o serii Arc A-, która zaliczyła premierę w zeszłym roku i słuch o niej w pewnym stopniu zaginął. Ma to oczywiście swoje powody, bo problemy ze sterownikami, brak zbudowanej pozycji na rynku i zbyt wysokie ceny względem możliwości poszczególnych modeli na tle konkurencji to coś, czego nie da się przeskoczyć. Na całe jednak szczęście Intel poszedł do tematu z nadzieją, że inwestycja prędzej czy później się zwróci, a nauka na błędach popełnionych przy serii Arc, pozwoli uczynić z nowej generacji coś jeszcze lepszego, co potencjalnie podbije rynek.

Na temat kart graficznych Battlemage najwięcej do powiedzenia miał sam Raja Koduri, a więc lider oddziału graficznego Intela, który zdradził, że praca nad nimi już wre i większość osób już nad nią pracuje. Dzięki zebranemu w toku ubiegłych lat doświadczeniu specjaliści firmy nie popełniają teraz tych samych błędów, które popełnili przy serii Alchemist. Przełożyło się to na “znacznie lepszy stan kart graficznych” na tę chwilę w porównaniu do tego, co w tym samym momencie rozwoju miały do zaoferowania modele Arc pierwszej generacji. Są więc szanse na to, że seria Arc B- spróbuje zawalczyć z poziomem wydajności GeForce RTX 4080, ale osobiście niezbyt w to wierzę, zwłaszcza patrząc na porównania wydajności Arc A770 z RTX 3060.

Wygląda jednak na to, że mimo zebranego doświadczenia i szybszych postępów prac, Intel nadal będzie celował we wprowadzanie swoich kart na rynek akurat wtedy, kiedy konkurencyjne modele nowej generacji będą już sprzedawane od dobrego roku. Wedle planów firmy, karty graficzne Battlemage zaliczą premierę dopiero w 2024 roku, co zostawi okienko na potencjalne odświeżenie modeli Alchemist jeszcze pod koniec tego bieżącego.

Wcześniej Intel miał wprowadzić na rynek nową generację kart jeszcze pod koniec 2023 roku, ale opóźnienia w produkcji i sam karkołomny proces wprowadzania modeli Arc A- na rynek sprawił, że firma wyjdzie zapewne lepiej na przedłużeniu życia obecnej generacji, rozwijając przy okazji sterowniki graficzne i obniżając cenę poszczególnych modeli.