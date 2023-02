Co otrzymujemy wraz z be quiet! Pure Loop 2 FX 240?

Dodatków do AiO mamy sporo. Znajdziemy instrukcję, opaski zaciskowe, zestaw montażowy, tubkę pasty, hub oraz 100 ml płynu. Montaż pod LGA1700 jest już oczywiście w zestawie, a plusem jest płyn, dzięki któremu uzupełnicie poziom cieczy w układzie. Kontrowersyjny jest dla mnie hub. Możecie do niego podłączyć do 6 urządzeń ARGB oraz 4-pin PWM. Zasilany jest on ze złącza SATA i podłączany pod płytę złączem ARGB i 4-pin PWM. Z samego AiO wychodzą jednak dwa złącza 4-pin od wentylatorów oraz trzy ARGB (wentylatory + blok), więc sporo pozostanie pustych. Można je wykorzystać na podłączenie wentylatorów z obudowy, ale co jeśli tutaj też jest dodany hub/kontroler? Szkoda więc, że nie ma kabli umożliwiających rezygnację z wykorzystania hubu.

Specyfikacja be quiet! Pure Loop 2 FX 240

Wymiary chłodnicy to 277 x 120 x 27 mm i została ona wykonana z aluminium. Jest ona cała czarna, więc powinna dobrze wyglądać w połączeniu z podświetlanymi wentylatorami. Znajdziemy na niej zawór umożliwiający łatwe uzupełnienie poziomu cieczy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które po czasie z pewnością się przyda. Z chłodnicy wychodzą dwa węże o długości ok. 400 mm. Połączenie z blokiem jest ruchome, a same węże dość elastyczne. Z ich ułożeniem w obudowie nie powinno być raczej problemów.

Na wężach be quiet! zamontował pompkę. Pracuje ona z maksymalną prędkością 5500 RPM. Zasilana jest ze złącza 4-pin PWM i można ustawić jej obroty od 4000 RPM. Producent dodaje tutaj, że pompka jest podwójnie odizolowana co ma gwarantować cichą pracę i minimalne wibracje.

Sam blok ma podświetlenie ARGB, co jest zmianą w stosunku do pierwszej wersji. Napis be quiet! można obrócić o 180°, co jest też plusem. Podstawka jest wykonana na lustro, a całość ma na stałe przymocowane śruby montażowe. Z bloku wychodzi kabel ARGB, choć bardziej należało by napisać, że wychodzi on z samej nakładki z nazwą producenta.

Czytaj też: Test chłodzenia be quiet! Silent Loop 2 120

Dołączone wentylatory to dwa modele Light Wings 120 mm high-speed o maksymalnej prędkości 2500 RPM. Tutaj maksymalny przepływ powietrza ma wynosić 52,3 CFM, ciśnienie 2,6 mm H2O, a głośność 32,3 dBA. Śmigła mają podświetlenie ARGB ramki i wychodzą z nich dwa kable: ARGB oraz 4-pin PWM. Wentylatory oparte są też o łożysko Rifle. Zwykłą wersję śmigieł (bez dopisku high-speed) miałem już okazję testować – artykuł znajdziecie tutaj.

Wygląd i montaż be quiet! Pure Loop 2 FX 240

Be quiet! Pure Loop 2 FX wygląda znakomicie. podświetlenie ARGB bloku oraz ramek wentylatorów prezentuje się świetnie. Dodajcie do tego czarną chłodnicę, węże i srebrno-czarny blok i naprawdę w obudowie z oknem będzie się to pozytywnie wyróżniało.

Montaż jest bardzo łatwy i każdy z Was sobie poradzi. Do backplate mocujemy śruby i zabezpieczamy je gumkami. Na to nakręcamy śruby dystansowe, na które kładziemy podpórki i je przykręcamy śrubami. Następnie do tego mocujemy blok. Jest to naprawdę proste i nie powinno sprawiać problemów.

Zebrane najważniejsze parametry be quiet! Pure Loop 2 FX 240

Wymiary chłodnicy: 277 x 120 x 27 mm

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 2x Light Wings 120 mm high-speed

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2500 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 52,3 CFM

Maksymalne ciśnienie: 2,6 mm H2O

Maksymalna głośność: 32,3 dBA

Wymiary bloku: b.d.

Maksymalna prędkość pompki: 5500 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: 1700/1200/2066/1150/1151/1155/2011(-3) Square ILM AMD: AM5/AM4

Gwarancja: 3 lata

Cena: ok. 610 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy be quiet! Pure Loop 2 FX 240

Na maksymalnych obrotach wydajność jest naprawdę dobra. Chłodzenie wypada najlepiej spośród wszystkich AiO 240, co jest warte uwagi, ale należy pamiętać, że maksymalne obroty wentylatorów to aż 2500 RPM. Na 1200 RPM i 800 RPM robi się już słabiej i AiO zaczyna odstawać od najlepszych i zbliżać się do najsłabszego ML240 Illusion od Cooler Mastera. Po OC na 800 RPM rdzenie dobijały do 100°C, co jest standardem przy wszystkich AIO 240.

Na maksymalnych obrotach jest głośno, ale nadal konkurencja potrafi wypadać znacznie gorzej. Co więcej jak na 2500 RPM jest całkiem dobrze. Przy 1200 RPM jest już cicho, lepiej nawet niż w przypadku Navisa F240. Na 800 RPM AiO na pewno nie usłyszycie podczas pracy.

Czytaj też: Test chłodzenia be quiet! Pure Rock 2 FX

Test be quiet! Pure Loop 2 FX 240 – podsumowanie

Be quiet! Pure Loop 2 FX 240 to kolejny ciekawy produkt firmy. W zestawie znajdziemy pojemnik z płynem, montaż pod LGA1700 czy hub ARGB i 4-pin. Brakuje mi jednak kabli umożliwiających podłączenie chłodzenia bez wykorzystania hubu. AiO jest dobrze wykonana i świetnie wygląda. Jeśli szukacie chłodzenia z podświetleniem to z pewnością będziecie z niego zadowoleni.

Na maksymalnych obrotach AiO jest najwydajniejsze spośród wszystkich testowanych chłodzeń. Nie jest też aż tak głośne, jak potrafi być konkurencja, ale też nie jest ciche. Natomiast trzeba tutaj pamiętać o obrotach wynoszących 2500 RPM. Na 1200 RPM jest już znacznie ciszej i tutaj jest bardzo dobrze, ale też wydajność znacznie spada i chłodzenie ląduje po drugiej stronie – jest jednym ze słabszych AiO 240. Na 800 RPM ponownie wyniki są słabsze, ale chłodzenia w ogóle nie usłyszycie. Wszystko więc zależy od obrotów wentylatorów, na jakim chłodzenie będzie działało.

Testowany produkt kupicie za ok. 610 zł. Na tle konkurencji plasuje się ono pośrodku stawki cenowej. Czy warto w niego zainwestować? Moim zdaniem tak, w szczególności, jeśli zależy Wam na cichej pracy na niższych obrotach, wysokiej wydajności na maksymalnych oraz świetnym prezentowaniu się w obudowie z oknem.