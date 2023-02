Home Foto OM System znów zaskakuje. Nowy obiektyw macro oferuje rzadko spotykane powiększenie

Obiektywy makro to bardzo specyficzna kategoria instrumentów optycznych. Podstawowym parametrem istotnym przy ich wyborze są bowiem ogniskowa i skala odwzorowania, czyli to na jaki stopień powiększenia obrazu na matrycy możemy liczyć. Takim szkłem jest najnowszy OM System M. Zuiko Digital ED 90 mm f/3.5 Macro IS PRO.