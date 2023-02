Czekać czy szukać zamienników? Mechaniczna klawiatura OnePlus 81 Pro zadebiutowała, ale “ot tak” jej nie kupicie

OnePlus zaskoczył właśnie świat premierą nowego produktu – OnePlus Keyboard 81 Pro, a więc mechanicznej klawiatury wykonanej we współpracy z firmą Keychron. Model ten ma kilka wyróżniających go cech, ale w głównej mierze przypomina klawiatury produkowane właśnie przez Keychrona. Obejmuje 81 klawiszy w układzie ANSI umieszczonych w aluminiowym korpusie i wyposażonych w pierwsze takie na rynku termoplastyczne keycapy, które wedle obietnic zapewniają “miękkie odbicie” przy każdym naciśnięciu.

Ogólna wszechstronność tego modelu jest wysoka, a to przez fakt, że klawiatura OnePlus 81 Pro może być używana w trybie bezprzewodowym Bluetooth 5.1, dzięki akumulatorowi o pojemności 4000 mAh (wytrzymałość do 100 godzin po 5-godzinnym ładowaniu) lub przewodowym (po USB). Dodatkowo producent zadbał też o możliwości przełączania się między trybami zależnymi od rodzaju systemu (MacOS, Windows) oraz wsparcie Linuxa, iOSa oraz Androida. Pewne jest też, że 81 Pro doczeka się też oprogramowania open-source, które zapewnia możliwość podmiany funkcji poszczególnych klawiszy oraz wbudowanego podświetlenia RGB. To ostatnie oświetla nie czcionkę, a przestrzeń między klawiszami.

Takie połączenie funkcji i możliwości nie wyróżnia aż tak 81 Pro na rynku, ale to akurat ma zagwarantować zarówno specjalna podstawka w formie metalowego pręta na tyle, jak i programowalne “krystaliczne” pokrętło w prawym górnym rogu. Najwięcej emocji budzi oczywiście to pierwsze, bo taki prosty dodatek ma zapewnić możliwość ustawienia klawiatury w pozycji wertykalnej, kiedy nie jest potrzebna, co z jednej strony uratuje w pewnym stopniu klawisze od drobinek kurzu, a z drugiej pozwoli zaoszczędzić sporo miejsca na biurku.

OnePlus wprawdzie oficjalnie zaprezentował klawiaturę 81 Pro, ale nie zapewnił na tę chwilę możliwości jej kupienia. Dlatego też praktycznie wszystkie szczegóły na jej temat już znamy (łącznie z planem wprowadzenia wersji z wymiennymi przełącznikami liniowymi typu Red oraz wariacją przełączników Blue), ale cena pozostaje dla nas tajemnicą. Poznamy ją jednak wkrótce, bo w kwietniu, kiedy ruszy oficjalna przedsprzedaż 81 Pro. Niestety w Polsce mamy obejść się smakiem, bo bezpośredni zakup tej klawiatury ma być niemożliwy. Zamiast jednak psioczyć, warto poszukać zamienników, bo na 81 Pro świat klawiatur się nie kończy.

Co zamiast OnePlus 81 Pro?

Przez unikalne cechy 81 Pro wprawdzie nie można wskazać najlepszego zamiennika, który będzie oferował taki zestaw funkcji (tryb wertykalny, krystaliczne pokrętło, firmware oparte o licencję open-source), ale podobne połączenie formatu i trybów działania jest jak najbardziej osiągalne. Nie możemy przy tym zapominać, że OnePlus współpracował z firmą Keychron nad tym modelem, więc to u niej należy szukać alternatywy.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

W oficjalnych wiadomościach tego nie przeczytamy, ale wystarczy rzut oka na testowaną przez nas niedawno klawiaturę Keychron V1, aby dostrzec, że 81 Pro to jej urozmaicony wieloma dodatkami klon projektowy. Jeśli więc nie zależy wam na kryształowym pokrętle, unikalnej podpórce tylnej, trybie bezprzewodowym, aluminiowej obudowie i pierwszych takich na rynku keycapach, bo poszukujecie samej formy 81 Pro, to w Keychronie V1 ją znajdziecie. Ten model mówi nam zresztą co nieco na temat ceny klawiatury OnePlusa, bo V1 kupimy za 509 zł, czyli stosunkowo dużo, a brakuje tu wielu cech premium z 81 Pro.

Chcecie złożyć coś swojego? Feker IK75 Pro 3 będzie dla was ideałem

Osoby, które modelu Keychrona po prostu nie chcą, a i tak urzeka ich układ V1, mogą zainteresować się niszową klawiaturą DIY w postaci Feker IK75 Pro 3. Nie jest to jednak model, którego kupujecie, wyciągacie z pudła i podpinacie do komputera lub laptopa, a jedynie “podstawa”, na której możecie stworzyć własną klawiaturę. Sama w sobie zapewnia tryb przewodowy i bezprzewodowy, który jest dostępny za sprawą 8000-mAh wbudowanego akumulatora i zważywszy na pozytywne oceny użytkowników, stanowi idealną podstawę dla niestandardowego modelu.

Kupno IK75 Pro 3 wymaga doboru odpowiednich przełączników mechanicznych (wedle uznania, ale koniecznie zgodnych z uchwytami montażowymi) oraz klawiszy (keycapów). Proces składania sprowadza się z kolei do wciśnięcia przełączników w dedykowane im otwory montażowe oraz nałożenia na nie indywidualnie dobranych klawiszy. Innymi słowy, to odprężająca zabawa na jeden wieczór, po której będziecie traktować swoją klawiaturę jak własne dziecko.

Gamingowe arcydzieło, czyli Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe

Osoby poszukujące czegoś bardziej gamingowego powinny koniecznie zainteresować się modelem Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe. Ta klawiatura mechaniczna jest istnym marzeniem dla każdego, kto poszukuje wszechstronnego, ładnie prezentującego się, solidnego, a przy okazji wygodnego modelu, którego na dodatek można zabrać w trasę bez większego problemu.

Osobiście uznaję Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe za jedną z najlepszych i wcale nie takich drogich klawiatur mechanicznych na rynku. Zwłaszcza że ma do zaoferowania unikalne przełączniki Asusa, trzy tryby działania (przewodowy i bezprzewodowy na Bluetooth lub odbiornik radiowy) oraz bardzo przydatną podkładkę pod nadgarstki. To niebywałe wręcz połączenie, jak na cenę rzędu 699 złotych i… logo ROG, za które zwykle płaci się więcej.