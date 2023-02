Nowe mobilne procesory AMD Ryzen mogą namieszać. W testach wydajności masakrują konkurencję

AMD nadgania procesorowy wyścig. Mobilne układy Ryzen nowej generacji stawią czoła serii Raptor Lake

Kilka tygodni – tyle ma nas dzielić od premiery mobilnych Ryzenów nowej generacji, czyli tych z rodziny Ryzen 7000 o dumnej nazwie Phoenix. Czy AMD rzeczywiście wstanie z popiołów, którymi firma do pewnego stopnia okryła się po dosyć nieudanej premierze modeli stacjonarnych? Odpowiedź na to pytanie właśnie w pewnym sensie dostaliśmy poprzez kilka nieoficjalnych testów przedpremierowych trzech różnych procesorów.

Czytaj też: AMD przyznaje: tak, zawyżamy ceny i co z tego? Czerwoni bardzo się starają, żebyśmy przestali ich lubić.

Zanim jednak wejdziemy w szczegóły samych testów, przypomnę tylko, że AMD w tych procesorach mobilnych połączyło architekturę Zen 4 dedykowaną CPU z architekturą RDNA3 dla GPU, wieńcząc połączenie 4-nm procesem technologicznym TSMC. W efekcie firma wprowadzi na rynek dosyć znane nam konfiguracje… tyle że dzięki nowym podstawom, procesory te zyskają znaczną przewagę nad poprzednikami.

Zacznijmy od flagowca w całej mobilnej rodzinie Ryzen 7040, czyli Ryzena 9 7940HS, który łączy 8-rdzeniowy procesor centralny o taktowaniu boost do 5,2 GHz z 40 MB pamięci podręcznej i z procesorem graficznym RDNA 780M o aż 12 blokach CU i taktowaniu do 3 GHz. W 3DMark Time Spy procesor w 54-watowym trybie zdobył 11343 punktów w teście CPU i 2791 punktów dla GPU. W pierwszym przypadku jest to poziom mniej więcej Intel Core i9-12700H, więc daleki do flagowych Core (i9-12900H i -HK), ale sam test graficzny już imponuje, bo przewyższa o całe 500 punktów mobilną wersję GTX 1050 Ti i dorównuje wersji RTX 2050 przeznaczonej do laptopów.

Czytaj też: Intel Battlemage zbliża się wielkimi krokami. Wiemy, w jaki sposób niebiescy chcą powalczyć z Nvidią i AMD

Ryzen 7 7840HS pokazał się nam z kolei wyłącznie w formie testu w Cinebench R23, gdzie jego 16 wątków i taktowanie boost na poziomie 5,1 GHz przełożyło się na ~1,7 tyś. punktów w teście jednordzeniowym i ~16,8 tyś. punktów w teście wielowątkowym.

W obu przypadkach odpowiada to poziomowi procesora Core i7-12700H. Co jednak najważniejsze, wynik w teście wielowątkowym wskazuje, że procesor jest w tej kwestii wydajniejszy o dobre 25% w stosunku do swojego poprzednika, Ryzena 7 6800H, a także jest o 15% szybszy od najszybszego układu poprzedniej generacji – Ryzena 9 6980HX.

Zestawienie najnowszych przecieków najlepiej zamknąć procesorem Ryzen 7045HX, czyli mobilnym układem, który znacznie więcej wspólnego ma z procesorami stacjonarnymi. Stąd obecność w nim aż 12 rdzeni i tym samym 24 wątków, które w teście PassMark wykręciły wynik rzędu 46791 punktów. Przewyższyło to możliwości Core i9-12900HX o dobre 11 tyś. punktów i wydajność Apple M2 Max o ponad 20 tyś. punktów, co dobrze świadczy o tym, co będzie miał do zaoferowania najwydajniejszy, 16-rdzeniowy układ tej rodziny. Jak to jednak na PassMarka przystało, mierzona przez niego wydajność lepiej potraktować z przymrużeniem oka.

Czytaj też: AMD w końcu uśmiecha się w stronę mniej zamożnych użytkowników. Nowe płyty główne będą tanie

Z tego co już wiemy, APU Ryzen 7040 zostaną wprowadzone na rynek jeszcze w tym kwartale i trafią do pierwszych laptopów wkrótce później. Co najciekawsze, wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje, że układy te zachowają wszystkie swoje technologiczne wodotryski, a więc raytracing, FSR oraz RSR, co uczyni z “grania na APU” jeszcze lepsze doświadczenie.