Jak zajrzeć do kartonu bez otwierania go? W MIT mają na to patent

Naukowcy z MIT stworzyli osobisty zestaw audiowizualny, który usprawni znajdywanie ukrytych przedmiotów w magazynach wysyłkowych. Zdaniem twórców, w ten sposób praca tysięcy osób w branży e-commerce stanie się łatwiejsza. Jak dokładnie wygląda innowacyjny zestaw?

System nazywa się X-AR, ponieważ korzysta on m.in. z rzeczywistości rozszerzonej. Urządzenie wygląda jak ogromne gogle, które zakładamy na naszą głowę. Rzeczywistość obserwujemy przez okulary, a w uchu mamy słuchawkę, z której słyszymy polecenia. W jaki sposób zestaw potrafi „prześwietlać” przedmioty?

Okulary dosłownie prześwietlają rzeczywistość. Otrzymaliśmy zdolność widzenia przez przedmioty

Wykorzystane są tutaj sygnały o częstotliwości radiowej, które przechodzą przez kartony, plastikowe opakowania i drewniane palety. System poszukuje konkretnych towarów w magazynie za pomocą tych sygnałów. Każdy przedmiot na półce jest oznaczony etykietami RFID – tłumaczą naukowcy w komunikacie prasowym MIT.

Użytkownik jest kierowany przez zestaw słuchawkowy do miejsca w magazynie, gdzie znajduje się żądany towar, który jest identyfikowany przez system za pomocą owych etykiet. Pracownik wyciąga przedmiot z pudełka. Jeszcze na koniec gogle prześwietlają dla dodatkowej weryfikacji przedmiot i gotowe. Można towar zabrać do miejsca pakowania i wysłać do odbiorcy.

Podczas testów system X-AR okazał się bardzo skuteczny. Poszukiwane przedmioty lokalizował z dokładnością do 9,8 centymetra, a użytkownicy znajdowali prawidłowe towary z 96-procentowym sukcesem.

Skonstruowanie takiego wynalazku było nie lada wyzwaniem. Naukowcom udało się zmniejszyć rozmiary anteny radiowej tak, aby użytkownik nie czuł się przeciążony wagą i rozmiarami urządzenia. Na filmie prezentującym cały zestaw możemy dostrzec, że wynalazek nadal wygląda dość siermiężnie, ale jak na prototyp to przyznajmy – zapowiada nam się nowa generacja urządzeń do rozszerzonej rzeczywistości.

Słuchawko-okulary z anteną nie tylko będą przydatne pracownikom magazynów zajmującym się pakowaniem towarów do wysyłek, ale także zatrudnionym w przemyśle. Z takim zestawem na terenie ogromnej hali produkcyjnej z większą łatwością pracownicy będą w stanie szukać konkretnych komponentów do montażu produktu.

To dopiero jednak początek. Wynalazek jest ledwie wstępnym projektem. Przed naukowcami prace nad zwiększeniem zasięgu anteny do co najmniej trzech metrów. Jednak twórcy zgodnie przyznają, że są na dobrej drodze do skonstruowania prawdziwego zestaw AR do widzenia rentgenowskiego. Czy wtedy już nic nie zostanie przed nami do ukrycia?