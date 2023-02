Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi, Oppo, Vivo… Wszyscy ci producenci mają już w swoim portfolio składane smartfony. Niektórzy, tak jak Motorola, skupiają się tylko na jednym typie, podczas gdy inni wolą dać klientom wybór pomiędzy konstrukcją typu Fold i Flip. Wiemy już, że wkrótce swojego składaka zaprezentuje Tenco, a Honor wprowadzi swojego Magic Vs na światowy rynek. Nic więc dziwnego, że także OnePlus chce dołączyć do tego grona.

OnePlus szykuje pierwszy składany smartfon. To już nie plotka

W rzeczywistości plotki o składanym OnePlus nie są niczym nowym, bo te pojawiły się jeszcze w tamtym roku, niedługo po premierze Oppo Find N. Mówiło się wtedy, że skoro obie firmy są ze sobą blisko związane, to OnePlus może pod własną marką wprowadzić model Oppo na globalny rynek. Tak się oczywiście nie stało. Jednak z racji, że minął już jakiś czas od premiery kolejnej generacji Find N, niektórzy spekulują, że tym razem mogą się spełnić wcześniejsze przewidywania. My raczej w to wątpimy. Dlaczego?

Podczas wczorajszej globalnej premiery OnePlus 11, podczas której ogłoszono szereg nowości, firma postanowiła uchylić też rąbka tajemnicy na temat swoich planów na kolejne miesiące, wraz ze wstępnym harmonogramem ich wprowadzenia. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że trwają prace nad modelem ze składanym wyświetlaczem. Na poniższym zdjęciu wykonanym podczas wydarzenia widać fragment takiego urządzenia, jednak nie daje on nam pewności, o jaki typ składaka chodzi. Możemy więc tylko spekulować, że pierwszym takim smartfonem od OnePlus będzie Fold.

Urządzenie ma zadebiutować w III kwartale tego roku, a więc między lipcem a wrześniem. Niestety, nic więcej na jego temat nie ujawniono i na jakiekolwiek szczegóły pozostaje nam jeszcze poczekać. Nie ma się jednak co martwić, w kolejnych miesiącach z pewnością zaczną pojawiać się jakieś przecieki.

Wydaje się też, że plotki o przemianowanym Oppo Find N2 można włożyć między bajki, bo ogłoszenie sugeruje, że OnePlus opracowuje swojego składaka od podstaw. To jednak nie oznacza, że firma całkowicie odetnie się od doświadczeń Oppo. Spodziewamy się pewnych podobieństw pomiędzy modelami, a że Find N2, podobnie jak jego poprzednik, jest naprawdę udanym smartfonem, liczymy na podobne efekty także w nadchodzącym OnePlus Fold (tak niektórzy go roboczo nazywają).

Warto jednak wspomnieć, że istnieje możliwość, iż OnePlus nie ograniczy się tylko do jednego składanego modelu. Pod koniec stycznia zauważono bowiem, że firma zarezerwowała dwa znaki towarowe – OnePlus V Flip i OnePlus V Fold. Oczywiście to samo w sobie niczego nie znaczy, producenci często rezerwują sobie pewne nazwy, których potem i tak nie używają. Patrząc jednak na zdjęcie z imprezy – widać tam dwa składane ekrany. Może to być sygnał, że pojawią się dwa modele, albo po prostu taki efekt graficzny. Cóż, wszystkiego dowiemy się w najbliższych miesiącach.