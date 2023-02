Jak rozwój OZE na Zachodzie zagrozi Chinom?

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat Zachód zaczął aktywnie zachęcać, a być może nawet nieco wymuszać na producentach energii wykorzystywanie słońca, wiatru, wody oraz geotermii. Coraz większą uwagę zaczęto też przykładać do efektywności energetycznej oraz kwestii emisji dwutlenku węgla. O sprawie szczegółowo pisze Michael Jacobs z Uniwersytetu w Sheffield.

Kombinacja tego typu rozwiązań sprawiła, że emisje faktycznie się obniżyły – przynajmniej w krajach rozwiniętych. Pojawił się też inny powód do radości: nowa polityka klimatyczna zwiększyła popyt na zielone technologie, dzięki czemu obniżyły się ich koszty. To przełożyło się na wprowadzenie kolejnych przepisów o ekologicznym podłożu, co z kolei wzmocniło popyt i potrzebę pracy nad innowacjami.

Była jednak także druga strona medalu. Od 2010 roku Chiny stały się głównym dostawcą technologii wiatrowych i słonecznych oraz zasobów potrzebnych do produkcji komponentów, między innymi litu, kobaltu i metali ziem rzadkich. Co więcej, kiedy na Zachodzie zaczęto likwidować miejsca pracy w sektorze energetycznym, nowe – związane z odnawialnymi źródłami energii – nie powstały w wystarczająco wysokim tempie, ponieważ zatrudnienie znajdowali Chińczycy.

Początkowo rozwój OZE był ogromnym impulsem dla rozwoju Chin

Na tym problemy się nie kończyły, ponieważ – przynajmniej obecnie – energia pochodząca ze źródeł odnawialnych jest nieco droższa niż w przypadku kopalnych, choć sytuacja bez wątpienia się poprawia. Kiedy jednak rosną ceny, to społeczeństwa nie są zadowolone. Krytyka wiązała się też z niewłaściwym podejściem władz, które – zamiast zachęcać do ekologii na przykład dotacjami – początkowo wolały zmuszać producentów poprzez nakładanie dodatkowych opłat i kar.

Wygląda jednak na to, że Zachód powoli zaczął wyciągać wnioski ze swoich działań. Najlepiej świadczą o tym ostatnie działania Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Chiny zdominowały sektory związane z odnawialnymi źródłami energii, dlatego teraz Zachód chce przechylić szalę na swoją stronę. Tamtejsze władze szukają partnerów, którym mogłyby zapewnić pomoc w transformacji energetycznej. Wśród nowych klientów wymienia się między innymi Republikę Południowej Afryki, Indonezję oraz Wietnam. To łącznie około 430 milionów ludzi, niemal tyle, ile obecnie liczy populacja Unii Europejskiej.

I choć Chiny bardzo wiele zyskały na rozwoju odnawialnych źródeł energii, a kraje rozwinięte nieco przegapiły swoją szansę w tym zakresie, to teraz sytuacja wydaje się zmieniać. Najlepiej świadczy o tym niedawno przez Komisję Europejską plan, w myśl którego zmniejszona ma zostać zależność od importu z Chin. Wcześniej podobne działania podjęły Stany Zjednoczone. Nawet, jeśli kraje rozwijające się nie będą korzystały bezpośrednio z technologii dostarczanych przez Zachód, to istotne będzie, aby podążały własnymi ścieżkami, niezależnie od Chin, które bardzo chętnie inwestują w biedniejszych obszarach, gospodarczo podbijając Azję i Afrykę.