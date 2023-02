Home Tech Sztuczna inteligencja Google musi trenować przed premierą. Zgadnijcie, na kogo zrzucono to zadanie

Sztuczna inteligencja Google musi trenować przed premierą. Zgadnijcie, na kogo zrzucono to zadanie

“Oni już to mają, dlaczego my jeszcze tego nie mamy? My też musimy to mieć! Pokażemy im, że jesteśmy lepsi!” – nie zliczę nawet, ile razy słyszałem podobne stwierdzenia. To bezpośrednia konsekwencja dołączenia do wyścigu, do którego jesteśmy nieprzygotowani. Sztuczna inteligencja Google w postaci chatbota Bard potrzebuje pomocy w treningu przed oficjalną premierą. Zgadnijcie, na kogo zrzucono to zadanie.